Benedetta Scandale a Radio Sound presenta il suo EP “In silenzio”: “Riavvicinarsi anche senza l’uso delle parole” – AUDIO

È uscito “In silenzio”, il nuovo EP della cantante piacentina Benedetta Scandale, un progetto composto da cinque brani che ruotano attorno a un tema tanto universale quanto complesso: la comunicazione. Tra parole dette, emozioni trattenute e momenti di silenzio, il lavoro racconta le dinamiche che attraversano i rapporti umani, tra vicinanza e distanza.

Questo lavoro – spiega Benedetta– è un po’ il proseguimento del primo realizzato nel 2018. Infatti sono molto correlati tra di loro. Tra l’altro i titoli formano una frase “Resta in silenzio”. E’ bello parlare del mio progetto in una realtà che poi ovviamente mi appartiene, quella di Piacenza.

All’interno dell’EP trova spazio “Nebbia”, il nuovo singolo estratto dal progetto, un brano che rappresenta una delle chiavi emotive più profonde del disco. Se spesso il silenzio viene percepito come un vuoto o come una distanza difficile da colmare, in “Nebbia” assume invece un significato diverso: diventa uno spazio in cui le persone possono ritrovarsi e comprendersi anche senza bisogno di parole.

Il brano si muove tra atmosfere intime e riflessive, accompagnando l’ascoltatore in un racconto delicato fatto di sensazioni sospese, proprio come suggerisce il titolo. La nebbia diventa così una metafora delle relazioni, di quei momenti in cui non tutto è chiaro ma esiste comunque la possibilità di ritrovare la strada insieme.

L’argomento in cui si muove il mio EP è il silenzio. In particolare analizzo tutte le sue sfaccettature, le connotazioni positive e quelle negative. Nebbia in particolare analizza il tema in maniera positiva perché parlo appunto di questa coppia che non riesce più a comunicare. le parole in realtà sono diventate un po’ un nemico invece che un aiuto. La nebbia è perfetta come metafora. A volte rimanere in silenzio, ascoltare il silenzio dell’altro può essere davvero un modo per riavvicinarsi e a volte vale anche più di mille parole. Poi vivendo a piacenza la nebbia è un po’ una nostra amica.

L’EP di Benedetta Scandale “In silenzio” sarà presentato venerdì 20 Marzo all’Athena Live Club a Ponte dell’Olio alle ore 21.00.

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