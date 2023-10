Volley, Serie B1 – Per la prima casalinga dell’Everest c’è Ozzano: ancora sfida tra neopromosse

Torna la pallavolo al Palazzetto di Gossolengo, ritorna la serie B1 dopo l’esordio stagionale sul campo di Pavia che è valso i primi tre punti stagionali per le biancoblu. Sabato alle 20:30 per l’Everest MioVolley sarà la prima casalinga di fronte ad un pubblico che l’anno scorso ha spinto la formazione di coach Mazzola alla promozione.

A proposito di promozioni anche Ozzano, prossima avversaria, è una neopromossa in categoria e proprio come l’Everest nella stagione passata aveva incassato soltanto una sconfitta. Obiettivo comune con la salvezza da mantenere bene nel mirino e stesso esito della prima uscita: per le bolognesi è arrivato il bottino pieno dal campo della Volley Academy Piacenza con il punteggio di 3-0.

Ozzano può contare sull’opposta Casini oltre che sulla centrale Pedrazzi, potenzialmente piuttosto efficace con le sue fast. Da attenzionare per la difesa biancoblu anche la giovane schiacciatrice Bondavalli: partita quindi apertissima ad ogni risultato con l’Everest che dovrà limitare i cali di tensione visti soprattutto nel primo set con Pavia.