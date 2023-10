Tutto pronto per il ritorno della Fiera di San Fiorenzo 2023 a Fiorenzuola il 14 e 15 ottobre. Due giorni di festa con la possibilità di trovare in tutto il centro storico di Fiorenzuola, bancarelle, musica, esposizioni artistiche e molto altro.

Inoltre sono diverse le attività legate all’evento: Luna Park dal 13 al 17 ottobre. Da venerdì a domenica, “Street Food Festival” in Piazza Molinarie “Oktober In Festa” in Piazza Caduti.

Fiera di San Fiorenzo 2023, il programma