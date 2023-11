Volley, Serie B1 – Sei su sei per il MioVolley: a Gossolengo arriva la vittoria su Sassuolo

Sesta vittoria in altrettante gare per l’Everest MioVolley che supera anche Sassuolo in vista del big match con Giusto Spirito Rubiera (a riposo in questo turno di campionato) in programma per domenica prossima sul campo delle reggiane. Superato un primo set scacchistico le biancoblu si distendono chiudendo la partita in tre parziali.

Apre la gara un ace di Scarabelli poi un muro punto di Colombano regala il cinque pari: il primo set viaggia in grande equilibrio, Nonnati appoggia il pallone del 12-11 al limite dei nove metri avversari con Sassuolo a giocarsi il primo timeout sul 13-11. Ducoli entra al servizio sul 18-17, Guaschino attacca il primo tempo del 21-19. Sassuolo rientra ancora (22-21), coach Mazzola chiama timeout: nel finale ci sono Negri e Passerini, chiude Cornelli 25-23.

Scarabelli tiene in scia l’Everest in avvio di secondo parziale (6-6) con Sassuolo che difende e tiene vivi tantissimi palloni (8-7): la prima accelerazione biancoblu spinge lo score sul 10-7, le ospiti fermano il gioco. Il MioVolley guadagna un margine di quattro punti (15-11) con Cornelli e un’imprendibile Scarabelli a spingere ulteriormente (19-12) in un set decisamente meno complicato del precedente. Naddeo entra e trova subito un ace, si chiude sul 25-17.

Partenza convincente dell’Everest nel terzo set, Sassuolo ferma tutto sull’8-3 ma non Cornelli che attacca in diagonale (10-4) e Nedeljkovic che schiaccia a terra una fast (11-5). Qualche incertezza momentanea delle biancoblu viene subito spazzata via: il MioVolley si distende e va a chiudere definitivamente i conti con un 25-12.

EVEREST MIOVOLLEY-SASSUOLO 3-0

(25-23; 25-17; 25-12)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 3, Nonnati 15, Cornelli 12, Scarabelli 14, Ducoli, Naddeo 1, Guaschino 5, Nedeljkovic 3, Negri, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Moretti. All. Mazzola

BSC MATERIALS SASSUOLO: Anello 14, Scianti, Moschettini 1, Reggiani 1, Borlengo 2, Fornari 2, Bisio 12, Magnani, Bedetti 2, Reggiani (L), Cappellini (L). All. Minghelli-Zagni

Serie C – Lo Sport Club si conferma bestia nera: a Parma sconfitta per 3-0 per il Busa Trasporti

Non riesce l’impresa al Busa Trasporti che cade sul campo della capolista Sport Club Parma dopo una partita pressoché a senso unico ben indirizzata dalle padrone di casa fin dalle fasi iniziali.

Coach Leggeri manda in campo la diagonale Bonelli-Padrini, Cordani e Ferri bande, Bertolamei e Bossalini al centro con Bontempi libero.

Parma parte con il piede giusto (8-3), il MioVolley fatica ad ingranare e trovare le giuste contromisure nonostante i cambi operati nel corso del primo parziale. Il servizio dello Sport Club mette in difficoltà la ricezione biancoverde che si arrende sullo score di 25-15.

La dinamica non cambia nemmeno nel secondo set con Parma a mantenersi avanti e controllare il punteggio senza affanni e senza che il Busa Trasporti riesca a rientrare in gara: una disanima applicabile al terzo e decisivo parziale che regala i tre punti e consolida il primato dello Sport Club nel girone A di serie C.

SPORT CLUB PARMA-BUSA MIOVOLLEY 3-0

(25-15; 25-15; 25-13)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Padrini, Boselli, Bossalini, Bertolamei, Martino, Cordani, Ferri, Galibardi, Zucchi, Bontempi (L). All. Leggeri-Parenti