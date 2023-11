Volley, Serie B2 -La Pallavolo San Giorgio supera l’esame San Damaso ed è regina per una notte

In tre set, lottati e tirati, la formazione piacentina supera, per la prima volta in una gara ufficiale e non, l’ostica compagine modenese e mantiene l’imbattibilità stagionale e la vetta della classifica, in solitaria, in attesa che il programma della giornata si completi con la gara tra Piadena ed Alsenese.

Dopo un primo set combattuto, chiuso con un pirotecnico 30-28, la squadra di coach Matteo Capra ha saputo soffrire e reagire incassando al botteghino i tre punti, facendo un bel regalo di compleanno al tecnico che nell’occasione ha tagliato il traguardo delle ottantacinque panchine in B2 con la Sangio.

Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio sfiderà in trasferta il neopromosso Soliera con l’obiettivo di proseguire questo momento felice di inizio stagione.

Pall. San Giorgio-San Damaso 3-0

(30-28, 25-22, 25-23)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Polletta 12, Sangiorgi, Marinucci 2, Gilioli 16, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 11, Arfini 3, Cossali 6, Zoppi. 4 All. Capra.

Classifica

Pallavolo San Giorgio 17 punti; Pall. Alsenese 14; San Damaso, VolleyDavis 2c 13; Cerea 12; Piadena, Galaxy Volley, Be One San Martino 9; Moma Anderlini 8; Viadana 6; Soliera 5; Top Volley 3; Mirandola 2 punti; Spakka Volley 0. * Alsenese e Piadena una gara in meno.