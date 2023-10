Volley, Serie B1 – Trasferta vittoriosa a Forlì: con la Libertas l’Everest fa 3-0

Tre punti di spessore per l’Everest MioVolley che batte sul difficile campo di Forlì la Blueline Libertas conquistando la terza vittoria in campionato e incassando punti importanti in chiave salvezza di fronte ad una formazione potenziale protagonista del girone C.

Coach Mazzola manda in campo Colombano e Nonnati in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Negri e Guaschino al centro con Fizzotti libero.

Avvio di gara equilibrato con qualche incertezza in battuta per il MioVolley che poi trova maggiore precisione riuscendo a concretizzare gli attacchi: l’Everest riesce così a distendersi e trovare il 21-25 che chiude il primo parziale.

È buona la partenza delle biancoblu in avvio di secondo set ma Forlì torna sotto nel punteggio fino al 19-23. Qui serve la decisiva sterzata del MioVolley per portare a casa anche il secondo parziale instradando così la partita.

Nel terzo set ancora una volta la squadra di coach Mazzola interpreta al meglio tutti i fondamentali fiaccando definitivamente la resistenza delle padrone di casa che si arrendono sul 17-25.

BLUELINE LIBERTAS FORLI-EVEREST MIOVOLLEY 0-3

(21-25; 21-25; 17-25)

BLUELINE LIBERTAS FORLI: Bernardeschi, Sgarzi, Bruno 5, Giacomel 7, Pulliero 13, Comastri 2, Balducci 4, Gatta 7, Bellavista 1, Simoncelli 3, Gregori (L). NE: Cavalli (L). All. Marone-Agatensi

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 2, Nonnati 12, Cornelli 13, Scarabelli 10, Negri 6, Guaschino 9, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Ducoli, Moretti, Naddeo, Nedeljkovic, Passerini (L). All. Mazzola

Serie C – Per il Busa Trasporti è 3-0 anche alla prima casalinga

Il Busa Trasporti si prende i tre punti anche alla prima davanti al pubblico di casa: la squadra di coach Leggeri supera in tre parziali le reggiane del Giovolley replicando così la vittoria conquistata la scorsa settimana sul campo della Volley Academy Piacenza. Arriva anche un altro esordio in categoria con la palleggiatrice Greta Bricchi che firma la prima in serie C nel secondo set.

La squadra scende in campo con Bonelli in regia e Padrini opposto, Cordani e Galibardi sono le bande con Bertolamei e Bossalini al centro e Bontempi libero.

Dopo un avvio punto a punto è Cordani a mettere in difficoltà la ricezione avversaria e spezzare l’equilibrio in favore delle biancoverdi che riescono così a decidere le sorti del set chiuso con il punteggio di 25-17.

Anche nel secondo parziale è la battuta a fare la differenza con il Busa Trasporti che indirizza lo score sin dall’inizio: sul punteggio di 19-6 ecco l’ingresso di Bricchi che indirizza i palloni vincenti verso le subentranti Ferri e Zucchi fino al 25-12.

C’è Boselli a completare la diagonale ad inizio del terzo set. Il parziale dopo il dieci pari passa nelle mani del Busa Trasporti che lo instrada verso il finale dove si rivede in campo la centrale Signorino: decide proprio una diagonale di Boselli che regala così l’intera posta in palio alle biancoverdi.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-ENERGEE3 GIOVOLLEY 3-0

(25-17; 25-12; 25-20)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Bricchi, Padrini, Boselli, Cordani, Galibardi, Ferri, Zucchi, Bertolamei, Bossalini, Signorino, Bontempi (L). NE: Tramelli (L). All. Leggeri-Parenti