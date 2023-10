Club Milano – Piacenza 2-1, Rankovic stende i biancorossi. Maccarone: “Il rigore è inesistente” – AUDIO

Dalla nona di campionato il Piacenza non raccoglie nemmeno un punto sul campo della neopromossa Club Milano. I milanesi si impongono 2-1, Arconatese e Caldiero Terme ringraziano e fuggono in vetta. Maccarone schiera subito Corradi in mezzo al campo. Davanti Artioli si affianca a Recino e D’Agostino.

Al 21′ sono i milanesi a passare in vantaggio: Dioh protegge il pallone e calcia. Moro respinge, ma Rankovic arriva in tempo per spedire la sfera sotto la traversa. I biancorossi soffrono, poi trovano il pareggio al minuto 35′: D’Agostino serve Corradi che ci prova di sinistro, Ruiz nel tentativo di deviare il pallone fa autogol. Bachini si fa male e deve lasciare il campo, al suo posto va Ndoye, che si posiziona nel suo ruolo d’origine di esterno offensivo con Artioli che torna a centrocampo. Il nuovo entrato fallisce clamorosamente davanti alla porta al suo primo pallone della partita.

Nella ripresa il Piacenza costruisce poco e non riesce a trovare il gol del vantaggio. Partita che è calata parecchio a livello di ritmi e il Piacenza viene punito dai lombardi. Moro deve lasciare il campo infortunato, al suo posto Galletti si trova subito nella situazione peggiore, ossia quella di dover parare un calcio di rigore. Impresa che però non riesce, poiché Rankovic può siglare dal dischetto la sua personale doppietta e completare la beffa.

Domenica prossima, alle 14:30, i biancorossi sfideranno al “Garilli” la Pro Palazzolo.

La Partita

Primo tempo

Iniziata Club Milano – Piacenza. Maglia rossa con croce bianca per i locali, divisa azzurra per gli ospiti.

4′- Recupero palla di Bachini dopo una potenziale azione da gol dei padroni di casa.

6′- Calcio d’angolo per i locali, Iob rinvia senza problemi.

8′- Corradi prova il tiro dal limite dell’area, palla fuori di poco. Prima occasione per il Piacenza.

11′- Calcio d’ angolo per gli ospiti, ribattuto dalla difesa del Club Milano, D’agostino tenta il traversone e Gerbaudo fallisce da pochi metri.

12′- Grande occasione per i padroni di casa, Natale dopo un cross dalla destra prova a calciare dall’area piccola, ma Moro riesce ad evitare il gol.

16′- Moro a terra dopo un contrasto aereo. Nessun problema per il portiere classe ’04.

19′- Recino sfiora il gol dopo una bella azione del Piacenza, tiro deviato e palla che esce di pochissimo.

21′- Rankovic porta in vantaggio il Club Milano! Moro riesce a parare il primo tiro di Dioh, ma poi Rankovic ribadisce in rete. Club Milano-Piacenza 1-0

25′- Punizione dai 20 metri per il Piacenza, Corradi sul Pallone. Tiro centrale, presa facile per Stucchi.

35′- Autorete di Ruiz! Deviazione sfortunata del giocatore del Club Milano, Stucchi non ci arriva.

Club Milano-Piacenza 1-1

37′- Il Piacenza prova subito a portarsi in vantaggio con un traversone dalla sinistra di D’Agostino, Stucchi devia e mette la palla in calcio d’angolo.

42′- Bachini esce per infortunio, da valutare le sue condizioni. Subentra Ndoye.

44′- Ndoye spreca un’occasione d’oro dopo un’azione ben costruita della squadra ospite.

Finisce la prima frazione di gioco, punteggio di 1-1. Club Milano che si porta avanti con la rete di Rankovic, Piacenza che risponde con l’autorete di Ruiz.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo a Milano. Nessun cambio da entrambe le parti.

51′- Prima azione concreta del secondo tempo con il Piacenza che tenta il traversone dopo un buon giropalla nella trequarti.

55′- Scaglione primo ammonito del match dopo un fallo su Recino. Punizione per il Piacenza che non riesce a concretizzare.

58′- Rankovic sfiora la doppietta con un tiro da fuori area, la palla esce di poco.

63′- Occasione per gli ospiti con un cross a cercare Recino, ma il numero 9 commette fallo.

68′- Esce Iob per infortunio. Subentra il classe ’04 Canale.

71′- Punizione al limite dell’area per il Piacenza dopo un fallo su Recino. D’Agostino sul pallone, calcia centrale.

75′- Contropiede del Club Milano, Ewalla Dioh spreca l’occasione del potenziale vantaggio.

80′- Il Piacenza recupera palla nella trequarti avversaria e riparte, Gerbaudo sbaglia il passaggio e la difesa dei locali recupera tranquillamente.

84′- Padroni di casa pericolosi da calcio d’angolo, Moro salva.

88′ Moro esce infortunato, al suo posto debutta Galletti.

90′ Rigore per il Club Milano. Rankovic spiazza Galletti

Le formazioni

Club Milano (3-5-2): Stucchi, Di Pentima, Scaglione, Rigo, Natale, E.Dioh , Greco, Costa, Ruiz, M.Dioh, Rankovic. All Scavo

Piacenza (4-3-3): Moro, Iob, Silva, Tortelli, Santella, Gerbaudo, Bachini e Corradi, Artioli, Recino, D’Agostino. All Maccarone