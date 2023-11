Volley, Serie B1 – Vivi Energia Vap si arrende a Modena: 0-3

La superiorità delle più esperte avversarie è evidente ma le piacentine lottano su ogni punto, molti sono gli scambi lunghi e combattuti e sono spesso i piccoli dettagli a fare la differenza a favore delle modenesi. È stato fatto sicuramente un passo in avanti nel cammino di crescita della squadra e sembra ormai vicino il momento in cui si potrà finalmente muovere la classifica anche in questa categoria e non solo nel campionato under 18. I prossimi impegni vedranno le piacentine impegnate mercoledì in casa in under 18 contro la Rubierese e sabato nel proibitivo derby a Gossolengo contro le prime della classe.

VIVI ENERGIA VAP-VOLLEY MODENA 0-3

(17-25, 15-25, 20-25)

VAP: Iacona (N.E:), Terrana 1, Shillkowski 4, Da Pos, Milani 10, Ruggeri, Konate 1, Bibolotti, Borri 1, Nella 9, Dodi 7, liberi Gazzola e Riccio. All: Licata e Chiodaroli

Volley Modena: Bozzoli, Malovic, Biancardi, Malenotti, Malagoli, Guerra, Lancellotti, Omonoyan, Boscani, Gerosa, Bartesaghi, Fiore, liberi Rocca e Bonfanti. All: Di Toma, Carone.

Serie C – River PC vince 3-0 contro la VAP

Partita dall’andamento variabile dove il River ha dimostrato sul campo l’enorme esperienza del sestetto, mentre la Vap ha dimostrato quanto la giovane età del roster renda difficile e non costante la gestione delle prestazioni. Rimane quindi una prestazione di Vap decisamente altalenante poco efficace in tutti i fondamentali, soprattutto la fase muro/difesa in confronto ad una prestazione del River concreta.

VAP-DECALACQUE RIVER PC 0-3

(18-25, 8-25, 23-25)

VAP: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Spotti, Bergonzi, Bernini, Ucovic, Borri, Carlá, Sorso. All. Chiodaroli.

Decalacque River PC: Polenghi, Caviati, Rocca, Antola, Chinosi, Carini, Colombini, Giovannacci, Alberti, Pisani, Molinari, Marchesini, Riboni, Gionelli. All. Giovannacci

Vittoria al tie-break per l’Under16

Partita giocata dalla Vap in modo caotico inizialmente, per poi chiudere in modo brillante ed efficace.

RUBIERESE-VAP PIACENZA 2-3

Resenchin Rubierese: Ficarelli, Vecchi, Moretti, Spera, Bargiacchi, Cafarelli, Valenti, Diazzi, Cirdei, Nappa, Giovanardi, Toni, Radaghieri, Ugolotti. All. Correnti

VAP Piacenza: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Spotti, Bergonzi, Bernini, Borri, Carlá, Sorsi. All. Licata