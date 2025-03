Volley, Serie B2 – Al New Volley Adda lo scontro salvezza contro il River (3-0)

Il River Decalacque cade in terra milanese sulle rive dall’Adda nello scontro-salvezza che lo vedeva opposto alla formazione di Cassano d’Adda. Va detto che ora, dopo la sconfitta di sabato sera, la situazione è disperata: anche se la matematica non condanna la squadra trebbiense, a sei partite dal termine del campionato, la salvezza resta un’utopia.

Onore al New Volley Adda ha vinto meritatamente, tuttavia in casa River necessita eliminare alcuni passaggi a vuoto che, sovente, pregiudicano l’andamento dell’incontro. Le statistiche certificano il River con una ricezione 47% positiva e 27% perfetta, mentre Cassano d’Adda ottiene un 83% positiva; a muro le trebbiensi ne mettono a segno 8 contro 1 ospite. Al servizio il River ottiene 4 punti e 4 errori, mentre le lombarde 5 errori ed 8 punti. Sabato 29 marzo al Palarebecchi andrà in scena il secondo derby piacentino contro la VAP.

NEW VOLLEY ADDA MI – RIVER DECALACQUE PC 3-0

(25-21 25-14 25-20)

NEW VOLLEY ADDA MI: Volontè, Passerini 5, Zitoli 1, Sisti (L1), Sbertoli 2, Castoldi 7, Pezzaglia 11, Tresoldi, Zaniboni, Pasotto (L2), Castellazzi, Badaracco 10, Cassera 13, All. Guarneri;

DECALACQUE RIVER PC: Ragnoli 5, Gionelli, Caviati 1, Rocca 4, Antola 2, Chinosi 10, Padrini 3, Colombini, Molinari 4, Soragna 7, Pisani (L), All. Vassallo, Ass. All. Carini;