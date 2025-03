Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sorprende Garlasco: 2-3 sul campo della seconda in classifica

Con Giulia Gilioli promossa a libero di emergenza, causa indisposizione della titolare Greta Galelli, ed assolutamente la migliore in campo per la Pallavolo San Giorgio che compie un’autentica impresa (la seconda nell’arco di due settimane), andando vincere a Garlasco contro la seconda forza del campionato, proseguendo un momento di risultati importanti. Un risultato che fa seguito al successo contro la Fantini Folcieri Ostiano capolista in trasferta ed alla vittoria interna contro Rubiera.

Una gara tatticamente preparata nel migliore modo possibile e con pizzico un rammarico nel quarto set quando Tonini compagne avrebbero potuto prendere l’intera posta in palio. Due punti che muovono la classifica, in attesa che il calendario si allinei tra le gare di oggi (domenica 23 marzo) e con i recuperi di Montesport, diretta concorrente della Pallavolo San Giorgio con Modena e Crema.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Altra partita giocata con il piglio giusto senza timore reverenziale contro un altra corazzata del nostro girone. Siamo entrate in campo molto determinate e il primo set è stato giocato in modo impeccabile. Poi chiaramente loro sono una grande squadra quindi il resto della partita è stato equilibrato e combattuto ma alla fine il risultato penso sia giusto c’è un po’ di rammarico per un quarto set che si poteva portare a casa e ci avrebbe fruttato 3 punti ma purtroppo, abbiamo fatto un po’ troppi errori gratuiti e sul finale due falli di formazione che ci sono costati molto cari . Sono punti d’oro anche perché anche le altre squadre non mollano e la quota salvezza si è alzata, la strada è ancora molto lunga a cominciare dalla partita di sabato prossimo ennesima trasferta molto difficile sul campo del Anderlini”.

Nella prossima giornata la Pallavolo San Giorgio giocherà a Modena contro la Moma Anderlini, una partita in chiave salvezza e per il futuro del torneo dal peso specifico assolutamente importante. La gara si terrà al PalaAnderlini sabato 29 marzo alle ore 18.

Volley Garlasco-Pall. San Giorgio 2-3

(17-25 25-17 21-25 25-22 12-15)

Volley Garlasco: Favero (L), Gallina, Ratti, Lombardi, Menini, Badini, Antignano, Giroldi, De Martino (L), Baggi, Cadamuro, Pizzocaro, Marini. All. Mattioli.

Pallavolo San Giorgio: They 17, Sangiorgi, Marinucci 10, Gilioli (L), Camurri 17, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Zorzetto 13, Cossali 13, Zoppi, Masciullo 1, L. Galelli. All. Capra.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 46; Volley Garlasco 44; Volley Modena 41; Ripalta Cremasca 39; Bindi Passione Valdarno 37; Osgb Campagnola 30; Rubiera 26; Moma Anderlini 24; Pallavolo San Giorgio 23; V.P. Volley 32; Montesport 21; Bsc Sassuolo 20; Ambra Cavallini 14; Crema 8. *Volley Modena, Ambra Cavallini, V.P. Volley. Moma Anderlini, Crema, Bindi Passione, Valdarno, Rubiera e Ripalta Cremasca una gara in meno. Montesport due gare in meno