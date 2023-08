Volley, Serie B2 – Beatrice Erba resta alla regia della Pallavolo San Giorgio

La Pallavolo San Giorgio rende noto di aver rinnovato con molto piacere l’accordo per la stagione 2023/2024 con la regista milanese Beatrice Erba.

Nata a Segrate, in provincia della Città Metropolitana di Milano, il 10 gennaio 2001 ma residente ad Ornago (Monza Brianza), Beatrice Erba ha iniziato a giocare nel Volley Brianza Est dove è rimasta sino all’Under 16. Nel 2017 è passata al Volley Agrate per passare tre stagioni al Volley Busnago giocando nei tornei di B2 nel 2018-2019 dove ha raggiunto le finali nazionali Under 18.

Nel 2019/2020 ha trascinato il sodalizio arancionero alla promozione in B2 mentre la stagione successiva, sempre con Busnago, ha giocato in B1, centrando la settima posizione finale. Nel 2022/2023 arriva alla Pallavolo San Giorgio riuscendo a contribuire alla conquista del secondo posto in regular season.

Roster Pallavolo San Giorgio

Alzatrici: Swamy Sangiorgi (nuova, Rivergaro), Beatrice Erba (confermata).

Opposta: Chiara Tonini (confermato), Virginia Lunaridni (nuova, settore giovanile).

Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena), Ginevra Camurri (confermata).

Centrale: Valentina Zoppi (confermata), Chiara Marinucci (confermata).

Libero: Greta Galelli (confermata), Stella Amadei (confermata).

Allenatore: Matteo Capra (confermato).