Volley, Serie B2 – Debutto interno per la Pallavolo San Giorgio che sfiderà il Top Team Villafranca

Sabato 7 ottobre saranno le giovani veronesi di coach Andy Delgado a tenere a battesimo la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra nella stagione 2023/2024. Il derby con Alseno è fissato alla quarta giornata

Si parte in casa il 7 ottobre e si termina tra le mura amiche del palazzetto dello Sport di viale Repubblica l’11 maggio 2024. La prima trasferta sarà a Modena contro l’Anderlini cui segue l’impegno a Parma contro l’ostico Galaxy Volley dell’ex Michela Musiari e che anticipa il derby contro la Pallavolo Alsenese. Alla quinta giornata in coincidenza con l’inizio novembre ci terrà la trasferta al PalaFarina di Viadana che apre la tripla sfida alle formazioni della provincia di Modena, San Damaso, Soliera e Mirandola nel superclassico delle giallobiancoblù. Il mese di dicembre si apre con la trasferta in terra veronese a Villa Bartolomea campo dello Spakka Volley e la gara interna con Cerea; la settimana successiva che chiude l’anno solare 2023 la Sangio affronterà il Volley Davis 2c in trasferta.

Dopo la sosta per le festività natalizie Tonini e compagne affronteranno sfideranno le cremonesi della Tecnimetal Piadena, squadra dell’ex Lydia Andreani e nell’ultima giornata la Be One San Martino Buon Albergo, 20 gennaio. Nelle due settimana successive il campionato si ferma per far disputare i turni di Coppa Italia, cui prenderà parte la squadra che si aggiudicherà il platonico titolo di campione d’inverno.

Il girone di ritorno partirà il 10 febbraio e ci concluderà l’11 maggio 2024 con l’unica sosta per le festività pasquali (30 marzo-1 aprile). A maggio si disputeranno i playoff promozione cui si qualificheranno le prime tre classificate, infatti in questa stagione la Federvolley non ha disposto la promozione diretta in B1, mentre le ultime quattro squadre retrocederanno in serie C, se invece tra la quart’ultima e la quint’ultima ci sono almeno due punti di scarto si giocheranno i play out. Di seguito il calendario provvisorio, in via di definizione può subire variazioni per quanto riguarda date ed orari.

Calendario

1^giornata

Andata 7 ottobre 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Top Volley Villafranca.

Ritorno 10 febbraio 2024, ore 18, Top Volley Villafranca- Pallavolo San Giorgio.

2^giornata

Andata 14 ottobre 2023, ore 18. Moma Anderlini-Pallavolo San Giorgio.

Ritorno 17 febbrario 2024, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Moma Anderlini Modena.

3^giornata

Andata 21 ottobre 2023, ore 20.30, Galaxy Inzani-Pallavolo San Giorgio.

Ritorno 24 febbraio 2024, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Galaxy Inzani.

4^giornata

Andata 28 ottobre 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Pallavolo Alsenese

Ritorno. 2 marzo 2024, ore 21, Pallavolo Alsenese- Pallavolo San Giorgio.

5^giornata

Andata 4 novembre 2023, ore 18, Viadana Volley-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 9 marzo 2024, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Viadana Volley

6^giornata

Andata 11 novembre 2023, ore 18, San Giorgio-ZeroSysteam San Damaso

Ritorno 16 marzo 2024, ore 18, Zerosystem San Damaso-San Giorgio

7^giornata

Andata 18 novembre 2023, ore 18.30, Hydroplants Soliera-San Giorgio

Ritorno 23 marzo 2024, ore 18, San Giorgio-Hydroplants Soliera

8^giornata

Andata 25 novembre 2023,ore 18.30, San Giorgio-Stadium Mirandola

Ritorno 6 aprile 204, ore 18, Stadium Mirandola-San Giorgio

9^giornata

Andata 2 dicembre 2023, ore 20.45, Spakka Volley-San Giorgio

Ritorno 13 aprile 2024, ore 18, San Giorgio-Spakka Volley

10^giornata

Andata 9 dicembre 2023, ore 18, San Giorgio-Isuzu Cerea

Ritorno 20 aprile 2024, ore 21, Isuzu Cerea-San Giorgio

11^giornata

Andata 16 dicembre 2023, ore 20.30, Volley Davis 2c-San Giorgio

Ritorno 27 aprile 2024, ore 18, San Giorgio-Volley Davis 2c

12^giornata

Andata 13 gennaio 2024, ore 18, San Giorgio-Tecnimetal Piadena

Ritorno 4 maggio 2024, ore 18, Tecnimetal Piadena-San Giorgio

13^giornata

Andata 20 gennaio 2024, ore 20.30, Be One San Martino-San Giorgio

Ritorno 11 maggio 2024, ore 18, San Giorgio-Be One San Martino