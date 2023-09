Volley, Serie B2 – Buon test per la Rossetti Market Conad: 2-2 con il Galaxy Inzani

Buon test pre-campionato per la Rossetti Market Conad, che ieri (venerdì) ad Alseno ha sostenuto un allenamento congiunto con le pari categoria (B2 femminile) parmensi del Galaxy Inzani. Due a due il risultato finale della partita informale, con la squadra di Federico Bonini che ha conquistato il secondo e l’ultimo parziale giocato, mentre le ospiti si sono imposte nella prima e nella terza frazione disputata.

ROSSETTI MARKET CONAD-GALAXY INZANI 2-2

(18-25, 25-17, 18-25, 26-24)

ROSSETTI MARKET CONAD: Toffanin (L), Gandolfi (L), Bozzetti, Frassi 5, Falotico 9, Pieroni, Spagnuolo 6, Scurzoni 10, Bernabè 19, Palazzina 4, Neri 3, Marchesi 4. N.e.: Tartari. All.: Bonini