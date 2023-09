Volley – La Gas Sales Piacenza supera Ginevra anche nel secondo test. Martedì rientra Leal

Nel giro di ventiquattro ore secondo successo consecutivo di Gas Sales Piacenza impegnata al PalabancaSport nel secondo allenamento congiunto con formazione svizzera del Chenois Geneve Volleyball allenata dall’italiano Marco Camperi.

Davanti a Hidalgo Leal, che da martedì si aggregherà alla squadra, i biancorossi hanno vinto per 3-1 lasciando agli avversari il quarto parziale dopo aver vinto i primi tre. Coach Andrea Anastasi ha chiesto ai suoi fin dai primi scambi massima attenzione in difesa e ha avuto risposte più che soddisfacenti.

Provate diverse soluzioni di gioco con Dias a chiamare spesso in azione i centrali. Battuta ficcante, attacco che ha viaggiato su buone percentuali (55%) con Gironi autore di 21 punti di cui 3 ace, Recine di 12 punti con una percentuale del 71% e Zlatanov di 10 punti con due muri all’attivo.

“Sono state due giornate molto positive a chiusura della quarta settimana di lavoro. Due allenamenti ben fatti contro una buona formazione, ho visto buone cose, altre sicuramente vanno migliorare, sono contento di come si sono mossi i giovani. Dobbiamo farci trovare pronti per l’inizio della stagione, vedremo come torneranno i nazionali”.