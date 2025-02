Volley, Serie B2 – Il derby sorride ancora alla Rossetti Market Conad: Decalacque River al tappeto (3-0)

L’aria di derby fa bene alla Rossetti Market Conad, che in B2 femminile torna al successo dopo 5 ko consecutivi grazie al rotondo 3-0 di ieri ad Alseno contro la Decalacque River Volley. La sfida tutta piacentina ha sorriso alla squadra di Paolo Bergamaschi, sempre padrona dell’incontro e capace di bissare il rotondo successo dell’andata in terra trebbiense. Ordine, buona efficacia nella fase break e anche pazienza di chiudere le azioni prolungate al momento giusto hanno premiato la Rossetti Market Conad, che incamera tre punti d’oro nella lotta salvezza. Le alsenesi, infatti, restano quart’ultime, ma salgono a quota 19 punti, tornando a muovere la propria classifica. Attacco (35% a 19%) e battuta (9 ace a 2) sono stati due fondamentali spartiacque dell’incontro, con la schiacciatrice di casa Alessia Arfini top scorer con 15 punti.

“E’ arrivato ciò che volevamo, sapevamo bene l’importanza dei tre punti in palio e questo risultato è il giusto premio per la crescita che abbiamo mostrato nelle ultime partite pur senza raccogliere nulla in termini di risultati. La fase break è stata importante, la presenza in campo di Alessia Arfini ha sistemato tante cose nel gioco, ma la crescita è generale; in questo periodo stiamo lavorando molto sul contrattacco e si stanno vedendo ottimi frutti. In questa vittoria abbiamo tanti meriti, Rivergaro me l’aspettavo più aggressiva in una partita maggiormente combattuta”.

La cronaca del derby offre pochi sussulti in termini di ribaltoni. Nel primo set, Alseno è partita forte e ha varcato la boa del venti con un rassicurante +7 (20-13), salvo poi chiudere 25-13.

Nel secondo parziale, Rivergaro ha reagito passando dal 4-0 al 6-6, riuscendo anche a piazzare il break con l’ace di Alberti (9-11). Il muro di Pioli ha annullato subito il gap, poi Arfini tra attacco e battuta ha scavato il solco (16-12).Time out Vassallo, ma Alseno ha sempre tenuto un rassicurante margine per poi chiudere 25-21 con la stessa banda gialloblù, portandosi sul 2-0.

Il terzo set vede lo strappo della Rossetti Market Conad, avanti 8-5 con la coppia Malvicini-Frassi. Time out Rivergaro, ma il servizio di Arfini continua a far male alla ricezione biancoverde (13-6). Altra sosta ospite, anche se la Decalacque River non riesce a scendere sotto i cinque punti di svantaggio (18-13). Il finale è tutto di marca locale, con l’ace di Arfini a chiudere i conti: 25-14 e 3-0.

Dopo il turno di sosta previsto per il campionato, il cammino della Rossetti Market Conad riprenderà con un nuovo match casalingo, in programma sabato 1 marzo alle 20,30 ad Alseno contro Cartiera dell’Adda.

ROSSETTI MARKET CONAD-DECALACQUE RIVER VOLLEY 3-0

(25-13, 25-21, 25-14)

ROSSETTI MARKET CONAD: Frassi 6, Pioli 7, Mandò 9, Ghibaudo 10, Malvicini 7, Arfini 15, Toffanin (L), Masotti, Konate 1, Palazzina. N.e.: Giova, Amatucci, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bergamaschi

DECALACQUE RIVER VOLLEY: Rocca, Molinari 7, Caviati, Chinosi 9, Alberti 2, Ragnoli 5, Domeniconi (L), Gionelli 1, Antola 1, Soragna 1, Padrini 3, Colombini, Pisani (L). All.: Vassallo