Volley, Serie B – Canottieri Ongina fa nuovamente festa in casa: Radici Products al tappeto (3-0)

E’ nuovamente festa casalinga per la Canottieri Ongina in serie B maschile. Dopo il 3-2 del sabato precedente contro Grassobbio, la squadra di Gabriele Bruni concede il bis con gli interessi, conquistando ieri il bottino pieno contro i bresciani della Radici Products (3-0), già battuti all’andata in Franciacorta.

Per i gialloneri piacentini, seconda vittoria interna consecutiva e del girone di ritorno, ma soprattutto una prestazione convincente, con la squadra in cattedra sia come coralità di rendimento sia per la capacità di brillare tra servizio, pazienza in attacco e difese, con la seconda linea magistralmente guidata dal libero Rosati. Top scorer, lo schiacciatore Alexander Chadtchyn con 17 punti.

“E’ stata una partita ben giocata, siamo rimasti in partita in ognuno dei tre set, in particolare nel secondo molto combattuto. Abbiamo sbagliato meno palloni del solito in attacco e in questo match ha funzionato molto bene il muro-difesa. Contro una squadra che era appaiata con noi in classifica, abbiamo fatto vedere belle cose; sono arrivati tre punti che fanno classifica e morale. Sarà l’apertura di un trittico di fuoco che poi ci vedrà sfidare Villa d’Oro e Mirandola. Un bel banco di prova, ma ci arriviamo con fiducia”.

Dopo il turno di sosta, la Canottieri Ongina (salita al settimo posto a quota 25 punti) tornerà in campo il primo marzo a Scanzorosciate (Bergamo) contro la Zotup.

CANOTTIERI ONGINA-RADICI PRODUCTS 3-0

(25-20, 28-26, 25-15)

CANOTTIERI ONGINA: Scaffidi 7, Pène 6, Ramberti, Chadtchyn 17, Chirila 7, Giacomini 13, Rosati (L), Belfanti, Ruggeri 6, Aquino. N.e.: Bocu, Tagliaferri, Palazzoli, De Biasi (L). All.: Bruni

RADICI PRODUCTS: Zamboni 5, Gamba, Marchetti 4, Sarzi Sartori 16, Nobile 5, Statuto, Braghini (L), Dal Bon, Beretta 2, Crosatti, Pinna 7, Zanardini. N.e.: Facchinetti, Mansutti (L). All.: Tiberti