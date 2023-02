Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest pronto ad ospitare il FOS Wimore CVR per la terza di ritorno

Sedicesima giornata in serie B2, sedicesima partita per il Fumara Everest che sabato a Gossolengo (partita al via alle 20:30) ospiterà il Fos Wimore Centro Volley Reggiano. Le prossime avversarie delle biancoblu veleggiano a metà classifica con il settimo posto – in coabitazione con Rubiera – e ventidue punti conquistati finora, frutto di un percorso altalenante con sette sconfitte e otto vittorie, con l’ultimo successo arrivato sabato scorso nella partita con il fanalino di coda Bologna.

Una sfida che si rinnova per l’ennesima volta tra due formazioni che hanno iniziato ad incrociarsi sottorete già in serie C quando l’allora Busa Trasporti – dove erano già presenti capitan Scarabelli e Nedeljkovic – duellò pallone su pallone nella gara di Reggio Emilia (finita poi 3-1 in favore del MioVolley) e conquistò tre punti anche nella gara di ritorno al Palazzetto di Gossolengo.

Prima della sfida di andata chiusa per 3-1 dal Fumara Everest le squadre si erano affrontate anche nella serie B1 2021/22: il Centro Volley si era imposto in casa dopo quattro parziali ed aveva ceduto nella gara di ritorno per 3-2.

Partita tutta da giocare quindi quella di sabato: il MioVolley dovrà far valere il fattore campo e non concedere spazio ad un’avversaria che si è sempre rivelata piuttosto imprevedibile.