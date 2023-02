Volley – I risultati del weekend della VAP: KO in Serie C, vince l’U18

Si è tenuta domenica 12.2.2023, presso il Palace Hotel di Legnano (MI), la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Futura Volley Giovani Busto Arsizio e Volley Academy Piacenza.

Di seguito, le dichiarazioni dei protagonisti:

“La cosa più importante, prima del rapporto professionale, è quello personale; ho trovato nei fratelli Forte delle persone vere e quindi, sposare questo progetto, è stata una diretta conseguenza. Volley Academy Piacenza vuole puntare sul giovanile con l’obiettivo di permettere alle atlete di raggiungere un sogno: si tratta di ragazze che sposano completamente la causa pallavolistica sacrificando il resto e per loro è importante sapere che una società come Futura Volley Giovani possa rappresentare il coronamento ideale del loro impegno.

“La qualità è la componente principale del lavoro che vogliamo portare avanti, ed è per questo motivo che il rapporto con Futura Volley Giovani si è sviluppato molto in fretta grazie alla serietà della società bustocca, aspetto tutt’altro che banale. Legarsi ad una società come Futura Volley Giovani rappresenta una conquista di grande importanza per il nostro progetto”.

“La collaborazione con Volley Academy Piacenza è un grande passo per il nostro settore giovanile, in quanto è stata creata per poter dare alle nostre giovani atlete un percorso il più completo possibile: la copertura risulta totale sia per la categorie under sia per quelle Fipav fino alla Serie A2, così da poter gestire al meglio ogni ragazza sulla base delle proprie capacità.

Il sodalizio piacentino ha già ampiamente dimostrato di saper lavorare bene, ed ha un presidente che ha impostato tutti i propri sforzi sul giovanile: sarà una grandissima opportunità lavorare insieme a loro, non solo per aiutarci reciprocamente ad accrescere le nostre capacità, ma anche e soprattutto per far crescere le giovani pallavoliste coinvolte sia dal punto di vista sportivo che da quello umano”.