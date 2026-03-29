Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica incassa tre importanti punti salvezza: la sfida con Certosa chiusa per 3-1

Importante successo in chiave salvezza per la Nordmeccanica in serie B2 con le under 18 della Academy che superano le pari età di Certosa (anche le pavesi disputano il campionato con una formazione interamente under) dopo una partita a tratti sofferta che rischia di farsi piuttosto in salita.
Certosa prova a spingere al servizio con la VAP che controbatte al centro con Momo e Russo fino al 12-10 trovando un buon break che sposta lo score sul 15-11. Timeout per le ospiti che incassano però altri punti importanti (19-11): nel finale piccolo accenno di rimonta per le avversarie che però si arrendono sul 25-18.
Di Paolo e Fenzio spingono in avvio di secondo parziale con la Nordmeccanica che riesce ad incrementare il suo vantaggio fino a cinque punti. Certosa ferma il gioco sul 18-13 con la Academy che stacca però la spina incassando una rimonta, questa volta più decisa: finale che capovolge il tabellone fino al 22-25.
Fenzio forza la battuta per il 6-1 della VAP in avvio di terzo parziale: Isitor prosegue l’opera con la Nordmeccanica che sembra poter controllare. Sembra perchè Certosa approfitta nuovamente di un momento di calo della Academy rendendo le ultime fasi più complesse fino al 25-22.
La tensione si fa sentire anche nel quarto set con Certosa e Piacenza che si ritrovano a duellare punto su punto. La VAP trova l’allungo del 18-14 ma la situazione rischia ancora una volta di complicarsi più del dovuto fino al 25-23 che chiude definitivamente la gara.
NORDMECCANICA VAP-CERTOSA VOLLEY 3-1
(25-18; 22-25; 25-22; 25-23)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L). NE: Borri, De Servi, Tencati, Ferri (L). All. Fanni
Le under 16 della DM Idrosanitaria strappano solo un set all’Arena: in serie C sconfitta per 3-1
Nulla di fatto per la DM Idrosanitaria VAP che riesce a conquistare soltanto un parziale nella sfida con Polisportiva l’Arena, abile a sfruttare i momenti di minore lucidità delle under 16 della Academy.
Partenza positiva delle reggiane che riescono ad ottenere il primo break della gara: la VAP risponde per il dieci pari ribaltando lo score (13-11) ma ritrovandosi poi ancora ad inseguire: il finale premia le ospiti per il 21-25. Esito non troppo diverso per il secondo set con la Academy che dà l’impressione di potersela giocare alla pari ma che subisce punti decisivi fino al 20-25.
La reazione della squadra di casa arriva nel terzo set ben condotto fino al 25-19 ma nel quarto parziale, che potrebbe riaprire la gara, la VAP incappa ancora in alcuni giri a vuoto con le ospiti che non fanno sconti e chiudono 19-25.
DM IDROSANITARIA VAP-POLISPORTIVA L’ARENA 1-3
(21-25; 20-25; 25-19; 19-25)
DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto