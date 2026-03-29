Serie B – Brutta battuta d’arresto per l’Assigeco: sconfitta che brucia a Casale Monferrato

Termina con un epilogo tutt’altro che felice la trentatreesima giornata dell’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris i ragazzi di coach Lottici approcciano bene la partita ma dalla seconda metà di primo quarto subiscono la grinta e la maggiore energia dei padroni di casa, trovandosi costretti a inseguire per tutta la sfida. In più occasioni provano a rientrare, senza però mai riuscire nel sorpasso e venendo sempre ricacciati indietro dallo spumeggiante attacco piemontese.

Non bastano i 16 punti conditi da 7 rimbalzi e 6 assist di Calbini e i 15 punti di Criconia, in una gara in cui Casale Monferrato tira 14/29 da oltre l’arco e surclassa i piacentini a rimbalzo 46-28. È una sconfitta che brucia, perché complice la caduta di alcune dirette concorrenti alla conquista diretta dei playoff due punti questa sera sarebbero stati di fondamentale importanza. Sarà necessario resettare al più presto la partita e pensare al prossimo delicato impegno, quando sabato prossimo arriverà al PalaBanca la temibile capolista Vigevano.

Le parole di coach Lottici

“Abbiamo approcciato bene la partita, facendo vedere buone cose e sbagliando anche tiri facili. Dalla seconda metà di primo quarto ci siamo disuniti, Casale Monferrato ha iniziato a imporre il proprio gioco e l’abbiamo subito. Più volte abbiamo provato a rientrare ma loro sono stati bravi a ricacciarci indietro. Inoltre, se vogliamo vincere in trasferta, non possiamo permetterci di concedere così tanti rimbalzi ai padroni di casa, con diverse seconde opportunità che hanno dato a Casale Monferrato ancora più fiducia”.

Novipiù Monferrato Basket – UCC Assigeco Piacenza 99-83

(29-19; 22-24; 22-17; 26-23)

Novipiù Monferrato Basket: Francesco Guerra 8 (1/5 da tre), Tomas Zanzottera 28 (8/9, 3/6), Niccolò Giulietti 3 (0/2, 1/2), Niccolò Martinoni 11 (2/7, 0/1), Andrei Ioan Flueras 5 (1/2, 1/1); Marco Rupil 19 (1/3, 5/8), Kesmor Osatwna 4 (2/3, 0/1), Alberto Mossi 6 (0/2, 2/3), Mamoudou Dia 12 (5/7 da due), Vittorio Iacorossi 3 (1/2 da tre). Ne: Nicolò Quaroni, Michele D’Ambrosio. Allenatore: Fabio Corbani (assistenti: Simone Imarisio, Fabio Costamagna).

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 12 (2/8, 2/3), Lorenzo Calbini 16 (1/4, 3/8), Dalton Pepper 2 (0/1, 1/2), Giovanni Poggi 9 (2/6, 1/2), Simon Anaekwe 6 (3/5 da due); Andrea Mazzucchelli 6 (3/4, 0/2), Martino Criconia 15 (5/9 da tre), Federico Ricci 6 (2/3, 0/1), Massimiliano Ferraro 11 (1/1, 3/7). Ne: Gianmarco Fiorillo, Kuot Yak Deng Kuot, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

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