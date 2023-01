Volley, Serie B2 – La Pallavolo Alsenese si rinforza con la schiacciatrice Asja Scalera

La Pallavolo Alsenese annuncia l’arrivo della schiacciatrice Asja Scalera, che da oggi fa parte del roster della Rossetti Market Conad militante nel girone B2 femminile (girone F). Il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi, dunque, integra il roster nel reparto di posto quattro che recentemente aveva visto la partenza di Hetta Vairani (approdata in categoria a Empoli).

Nata il 31 agosto 2000 a Parma, la Scalera (che indosserà la maglia gialloblù numero 5) arriva dall’Osgb Campagnola, formazione reggiana di B1 dove ha militato una stagione e mezza. In precedenza, Asja (alta un metro e 68 centimetri) ha festeggiato due promozioni con la maglia reggiana del Cvr: la prima dalla C alla B2 (stagione 2019-2020) e la seconda nell’annata successiva con approdo in B1. La Scalera è cresciuta nella Coop Nord Est, formazione parmigiana, e da giovanissima ha disptuato anche una stagione in B2 a Fiorenzuola (2015-2016 con coach Gianni Errichiello).