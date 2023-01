Piacenza, con il Sangiuliano è come una finale!

Reduce dal buon pari del Albinoleffe Stadium il Piacenza di Scazzola si appresta ad affrontare una finale: lo scontro diretto con il Sangiuliano vale infatti molto più di tre punti. Vincere significherebbe superare i gialloverdi in classifica ed accorciare rispetto alla salvezza diretta

Solamente un mese fa i biancorossi erano relegati all’ultimo posto in classifica. Tre vittorie ed un pari nelle ultime 5 hanno permesso ai piacentini di accorciare non poco la scalata alla salvezza. Chiaramente dal giro di boa della pausa Natalizia il campionato è cambiato. In coda si corre tanto, come dimostra il Trento capace di vincere 5 partite consecutive, lo dimostra la Virtus Verona che è stata in grado di battere una corazzata come il Salò. Per farla breve, anche se ora il Piacenza è davvero una squadra ed ha una sua identità definita, non si può sbagliare un colpo. Bisogna pensare partita per partita, ma è chiaro che quella del “Garilli” è già determinante.

Un nuovo acquisto tra i pali

Piacenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Nocchi dal Monopoli. Timothy, portiere classe 1990, ha vestito numerose maglie importanti, tra cui Juve Stabia, Carpi, Padova, Spezia, Perugia e Juventus Next Generation, collezionando 194 presenze nei campionati professionistici, compresa la serie B.

Qui Sangiuliano, una squadra in difficoltà

Un percorso diametralmente opposto a quello del Piacenza quello della compagine milanese. Da neopromossa era stata autrice di un’ottima prima parte di stagione, fatta sulle ali dell’entusiasmo. Poi sono venuti fuori i limiti della squadra, che non vince dall’11 dicembre scorso. Come spesso avviene in questi casi a farne le spese è stato l’allenatore: Ciceri, che aveva guidato la squadra alla promozione in serie C è stato esonerato. Al suo posto Carmine Gautieri, che ha indossato la maglia del Piacenza dal 99 al 2002 e e nel 2005. Nemmeno sotto la guida del “Gaucho” le cose sono migliorate: al suo debutto contro la Pro Sesto la sua squadra è infatti stata sconfitta di misura.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Tintori, Accardi, Cosenza, Nava, Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza, Cesarini, Morra

Classifica

Pordenone 44; Feralpi 42; Vicenza 41; Pro Sesto 40; Lecco 39; Renate 38; Pro Patria 36; Novara e Arzignano 34; Pro Vercelli e Padova 33; Juventus Next Gen e Albinoleffe 31; Mantova 30; Trento 29; Virtus Verona 27; Pergolettese 26; Sangiuliano 24; Piacenza 23; Triestina 18.