Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio il calendario completo del campionato

Il debutto casalingo è fissato per sabato 15 ottobre quando nel palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentini in viale Repubblica arriverà la neopromossa Inox Meccanica Rivalta sul Mincio, altra formazione mantovana. I derby piacentini con Fumara ed Alsenese tra novembre e dicembre: il 19 novembre in trasferta contro il team di Enrico Mazzola mentre contro le gialloblù di coach Federico Bonini il 3 dicembre in casa; il ritorno è fissato per il 18 marzo ed il 1 aprile 2023. Il 2022 si chiude con la gara con Rubiera ed il 2023 si apre con la trasferta modenese contro l’Anderlini (7 gennaio), la settimana successiva si chiude il girone d’andata. Il 4 febbraio prende il via il girone di ritorno che si chiuderà il 6 maggio con la trasferta a Suzzara.

Di seguiro il calendario del campionato

1^ giornata

Andata 8 ottobre 2022, ore 20.30 Zoo Bautique Davis-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 4 febbraio 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Zoo Bautique Davis

2^ giornata

Andata 15 ottobre 2022, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Inox Meccanica Rivalta

Ritorno 11 febbraio 2023, ore 18, Inox Meccanica Rivalta-Pallavolo San Giorgio

3^ giornata

Andata 22 ottobre 2022, ore 21, Calanca Persiceto-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 18 febbraio 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Calanca Persiceto

4^ giornata

Andata 29 ottobre 2022, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Arbor Interclays Reggio E.

Ritorno 25 ottobre 2023, ore 19, Arbor Interclays Reggio E.-Pallavolo San Giorgio

5^ giornata

Andata 6 novembre 2022, ore 17.30, Vtb Aredici Bologna-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 4 marzo 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Vtb Aredici Bologna

6^ giornata

Andata 12 novembre 2022, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Fos Wimore Cvr

Ritorno 11 marzo 2023, ore 21, Fos Wimore Cvr-Pallavolo San Giorgio

7^ giornata

Andata 19 novembre 2022, ore 18.30, Fumara Miovolley-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 18 marzo 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Fumara Miovolley

8^ giornata

Andata 26 novembre 2022, ore 18, Cai Volley Stadium-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 25 marzo 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Cai Volley Stadium

9^giornata

Andata 3 dicembre 2022, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Rossetti Market Conad Alsenese

Ritorno 1 aprile 2023, ore 21, Rossetti Market Conad-Pallavolo San Giorgio

10^ giornata

Andata 10 dicembre 2022, ore 19, Galaxy Volley Inzani-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 15 aprile 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Galaxy Volley Inzani

11^ giornata

Andata 17 dicembre 2022, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Giusto Spirito Rubiera

Ritorno 23 aprile 2023, ore 18.30, Giusto Spirito Rubiera-Pallavolo San Giorgio

12^ giornata

Andata 7 gennaio 2023, ore 18, Moma Anderlini Modena-Pallavolo San Giorgio

Ritorno 29 aprile 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Moma Anderlini Modena

13^ giornata

Andata 14 gennaio 2023, ore 18, Pallavolo San Giorgio-Pol. Riva

Ritorno 6 maggio 2023, ore 19, Pol. Riva-Pallavolo San Giorgio