Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio riparte da coach Matteo Capra

Il primo tassello del mosaico per la stagione 2023/2024 della Pallavolo San Giorgio in vista del campionato nazionale di serie B2, quinto consecutivo, è il tecnico piacentino

Al comando dello staff tecnico della prima squadra ci sarà ancora coach Matteo Capra per la sesta stagione consecutiva. Nato a Piacenza nel 1973, ha mosso i primi passi alla Rebecchi Rivergaro dove ha allenato il settore giovanile (dal 2001 al 2012). In seguito ha allenato la Steltom Piacenza sia nel settore maschile sia in quello femminile, portando quest’ultimo sino alla promozione in serie C.

Nella stagione 2017/2018 ha allenato il Volleyball Pontenure alla conquista della serie D e nel 2018/2019 il Nure Volley dopo l’accordo di collaborazione con la Pallavolo San Giorgio alla storica promozione in B2 nel maggio 2019.

Dalla stagione successiva è il tecnico della formazione piacentina nel campionato nazionale in serie B2 dove in quattro stagioni nel quarto torneo nazionale ha conquistato due volte i playoff promozione per la B1 nel 2021 e nel 2023, raggiungendo il triangolare finale contro Uiv Pavia e Villa Cortese, poi promossa. Nel campionato scorso, in coincidenza con la gara la Moma Anderlini, vinta 3-1, ha tagliato il traguardo delle 100 panchine giallobiancoblù. Oltre alla B2 coach Capra sarà l’allenatore dell’Under 16 che giocherà nel campionato territoriale della Fipav Piacenza.

Massimo Gregori, direttore sportivo della Pallavolo San Giorgio

“Eravamo già d’accordo durante i playoff promozione . Siamo rimasti piacevolmente soddisfatti sia del lavoro con la prima squadra sia con il giovanile perciò non è stato difficile trova il punto d’incontro”.