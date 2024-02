Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ritorna affronta la Moma Anderlini

Ritornata la vittoria esterna con il 3-1 a Villafranca di Verona, dopo oltre due mesi, la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra, sabato 17 febbraio incrocerà il destino della Moma Anderlini Modena, squadra giovane e di talento che occupa l’ottava posizione con 19 punti. Nell’ultimo turno hanno sconfitto 3-0 il fanalino di coda Spakka Volley e nel percorso della stagione ha sconfitto anche la Pallavolo Alsenese.

Una gara importante come spiega coach Matteo Capra

“Sempre affascinante giocare contro l’Anderlini. Ovviamente mai queste partite vanno affrontate alla leggera perché siamo davanti ad una fucina di ottime giocatrici. In più dobbiamo tenere conto che hanno già fatto scalpi importanti come l’Alsenese che in casa ha perso contro di loro. Non sarà la stessa partita dell’andata anche se dalla nostra avremo il fattore campo. Una considerazione va fatta su questo campionato pazzesco. Ogni partita deve essere una finale visto l’equilibrio che regna sovrano”.

L’unica ex di turno della partita è Chiara Tonini, capitano della Pallavolo San Giorgio, cresciuta nelle giovanili modenesi. I precedenti in B2 tra Pallavolo San Giorgio e Anderlini sono tre, giocati tra la scorsa stagione e quella in corso, la Sangio è avanti per tre a zero.

Classifica

San Damaso 33 punti; Pall. Alsenese 32; Pall. San Giorgio 31; Cerea 29; Volley Davis 2c, Be One San Martino, Galaxy Volley 24; Moma Anderlini 19; Piadena 18; Soliera 17; Mirandola 16; Top Volley 12; Viadana 6; Spakka Volley 0.