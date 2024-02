Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ritorna a vincere in trasferta, Top Volley sconfitta per 3-1

Dopo oltre due mesi, l’ultima volta è stata lo scorso 18 novembre a Soliera, la Pallavolo San Giorgio conquista in trasferta l’intera posta in palio Tre punti importante per la squadra di coach Matteo Capra che nel girone di ritorno parte con il piede giusto.

La cronaca

Nello starting player di partenza scendono in campo Erba in opposizione a Tonini, in posto 4 Gilioli ed Arfini, Cossali e Zoppi centrali, Galelli libero.

Nel primo set la Pallavolo San Giorgio allunga sin dai primi punti, costringendo la Top Volley ad esaurire subito i time out, 8-14. Un muro di Cossali, 8-16, ed un attacco vincente di Arfini, 11-20, consegnano il set alla squadra ospite che chiude, 12-25.

Forte partenza della San Giorgio anche nel secondo parziale, 3-12 punto di Erba. La squadra di casa prova a restare in scia ma Gilioli ed ancora un muro di Cossa, portano ad otto le lunghezze di vantaggio da parte della formazione piacentina, 11-19. Un servizio vincente di Arfini regala il set alle piacentine, 16-25.

La Top Volley reagisce nel terzo set e parte con un 5-2 Un attacco di Tonini pareggia i conti 5-5, ed il sorpasso avviene negli scambi successivi con Gilioli ed Arfini. La squadra di casa pareggia i conti sul 13-13, Zoppi regala il nuovo avantaggio alla San Giorgio che nel frattempo ha eseguito il doppio cambio in regia tra Erba e Sangiorgi e si porta sul 19-21. Un attacco out delle veronesi regala il 21-23, tuttavia la squadra di casa nei punti finali è più lucida, chiude 25-23 e riapre la partita.

Nel parziale conclusivo un ace di Arfini da il primo break, 7-10. Un muro di Zoppi aumenta il gap, 8-13, e Gilioli sigla il 10-18; la Top Volley recupera qualche punto, la San Giorgio amministra lo score sino al 19-25, griffato da Tonini.

La situazione in classifica

La Pallavolo San Giorgio consolida la terza posizione in classifica, accorciando i punti sulle dirette rivali per un posto playoff. L’Alsenese, dopo la brillante qualificazione alla F4, perde in casa con Soliera cedendo lo scettro di regina a San Damaso che supera in trasferta il Volley Davis 2c. Nel prossimo turno le giallobiancoblù affronteranno le giovani leve dell’Anderlini Modena, appuntamento a sabato 17 febbraio.

Top Volley-Pall. San Giorgio 1-3

(12-25, 16-25, 25-23, 19-25)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 4, Polletta, Sangiorgi, Marinucci, Gilioli 13, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 16, Arfini, Cossali 8, Zoppi 7. All. Capra.

Classifica

San Damaso 33 punti; Pall. Alsenese 32; Pall. San Giorgio 31; Cerea 29; Volley Davis 2c, Be One San Martino 24; Galaxy Volley 21; Moma Anderlini 19; Piadena 18; Soliera 17; Mirandola 16; Top Volley 12; Viadana 6; Spakka Volley 0.