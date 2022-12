Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio sfida la Giusto SpiritoVolley

Ultima giornata del 2022 ed ultimo appuntamento casalingo per la formazione di coach Matteo Capra, ed occasione importante per riprendere l’ottimo cammino percorso in questa stagione. Nella prossimo turno, l’ultimo del 2022, la Pallavolo San Giorgio ospiterà il Giusto Spirito Rubiera, settima in classifica e squadra che nell’ultima giornata è riuscita a strappare un punto alla capolista Gossolengo. Avversario tosto da parte del team piacentino, intenzionato a mantenere l’imbattibilità casalinga stagionale. Ex di turno della partita Valentina Zoppi, centrale, classe 1999, analizza la sconfitta contro Collecchio.

Veterana della Pallavolo San Giorgio, Zoppi

“Sono al terzo anno qua a San Giorgio, ho scelto di restare perché l’ho trovato un ambiente stimolante che mi ha permesso di migliorarmi molto, il mio intento era quindi quello di proseguire questo tipo di lavoro” conclude.

I precedenti in serie B2 sono tre, la Sangio è avanti due ad uno, avento vinte le sfide nelle scorse stagioni. Appuntamento sabato 17 dicembre alle ore 18 presso il palazzetto dello sport in viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Dirigeranno Marco Bertonelli e Maro Gemma.

Classifica

Fumara Miovolley 29 punti (10-0); Cai Volley Stadium (8-2) 25; Davis Veman 2c 20 (6-4); Pall. San Giorgio 19 (6-4) 19; Arbor Interclays Reggio Emilia 18 (6-4); Galaxy Inzani Parma 16 (6-4); Giusto Spirito Rubiera 16 (5-5); Moma Anderlini Modena 15 (5-5); Fos Wimore 12 (4-6); Rossetti Market Conad Alsenese 11 (4-6); Pol. Riva 11 (3-5); Inox Meccanica sul Mincio 10 (3-7) 8; Calanca Persiceto 6 (2-8); Vtb Aredici Bologna 4 (2-8).

Serie D

Questa sera, alle 21.15, scende in campo il Volley SangioPode che affronterà in trasferta la Vanetom Limpia.

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli, Poggi, Mincheva, Freschi. All. Dalmonte.