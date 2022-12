Volley, Gas Sales Piacenza – Nasce l’abbonamento 2° atto per le gare di Superlega e Cev Cup

Il grande volley da non perdere. Gas Sales Piacenza regala in occasione delle feste natalizie una nuova opportunità ai propri tifosi. E decide di predisporre una campagna abbonamenti 2022-2023 2° atto in versione invernale: a partire da venerdì 16 dicembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento che consentirà di assistere dal vivo a tutte le gare interne della stagione del girone di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca e ai Play off ed eventuali Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup.

Un abbonamento valido per cinque partite di Regular Season oltre alla gara dei Play Off di Coppa Cev con la formazione rumena del Galati ed eventuale gara dei Quarti di Finale sempre di Coppa Cev.

Queste le gare inserite nell’abbonamento

Gas Sales – Valsa Group Modena (26.12.2022); Gas Sales – Siena (15.01.2023); Gas Sales Piacenza – Taranto (29.01.2023); Gas Sales – Milano (12.02.2023); Gas Sales – Padova (12.03.2023); Bluenergy Daiko Volley Piacenza – C.S. Galati (data e orario da confermare) di Coppa Cev; eventuale Bluenergy Daiko Volley Piacenza (avversario, data e orario da definire) partita che si giocherà solo in caso di passaggio del turno dei Play Off Coppa Cev.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto sul sito vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket.it, presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia ai seguenti prezzi:

• Farnese € 150 (intero); € 120 (ridotto Under 21 – Over 70);

• Gotico, Po e Lupi [i]€ 130 (intero); € 120 (ridotto Under 21 – Over 70);

• Sant’Antonino e Bovo € 100 (intero); € 80 (ridotto)

Via sempre da domani, venerdì 16 dicembre, alla vendita dei biglietti per assistere alla gara Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Valsa Group Modena in programma al PalabancaSport lunedì 26 dicembre (ore 18.00) valida per la seconda giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca.

Prezzi dei biglietti per la gara con Valsa Group Modena

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Lupi e Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

Ingresso gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket e nei punti vendita vivaticket.it. Solo nella giornata di gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del PalabancaSport.

Sarà possibile per le società sportive acquistare biglietti a prezzo agevolato (15 euro gli adulti e 5 euro gli under 18) inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it . Acquisto minimo 10 biglietti. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità nei settori di Tribuna Gotico, Curva Sant’Antonino e Curva Bovo fino ad esaurimento, saldo e ritiro in cassa accrediti il giorno della partita.

Promo Universitari: sarà possibile anche per gli universitari acquistare un biglietto ad euro 15 il giorno della partita per i settori di Curva Sant’Antonino, Curva Bovo e Tribuna Gotico. Per avere diritto all’agevolazione bisognerà mostrare in biglietteria il tesserino universitario.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti e dei biglietti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Manuel Zlatanov in ritiro con la Nazionale Azzurra Under 17

Manuel Zlatanov da domenica 18 dicembre e fino a venerdì 23 dicembre sarà al lavoro a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia con la Nazionale Azzurra Under 17. Il collegiale è in vista del Torneo Wevza che si svolgerà nella cittadina dal 3 al 7 gennaio e che vale la qualificazione agli Europei Under 17 maschili 2023.

Il giovane schiacciatore è stato convocato su indicazione del primo allenatore della Nazionale Azzurra Under 17 Monica Cresta e si dovrà trovare entro le 18.00 di domenica 18 dicembre all’Albergo Aprica di Darfo Boario Terme.

Manuel prosegue la dinastia degli Zlatanov. Dopo il papà Hristo, che vanta 142 presenze in azzurro ed ora Direttore Generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e nonno Dimitar, stella della Bulgaria argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e ai Mondiali in casa del 1970, ora tocca a Manuel.