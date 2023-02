Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera in rimonta il Volley Davis 2c

Sorride la prima giornata di ritorno per la formazione di coach Matteo Capra che nel derby dei Sangiorgi con il Volley Davis 2c di San Giorgio in Bigarelli, provincia di Mantova, si impone per 3-2, ribaltando da 0-2, dopo tiebreak mozzafiato. Tonini ed Arfini top scorer con 23 e 18 punti.

Sono salite a dieci le vittorie stagionali, percorso perfetto tra le mura amiche, per il team piacentino che inaugura le nuove divise con un successo tutto cuore e carattere nei confronti della quarta forza del torneo e conservando la terza posizione della classifica. All’incontro è stata presente sugli spalto Donatella Albergoni, sindaco di San Giorgio Piacentino, con tanto di fascia tricolore.

Con Guccione appena rientrata da un infortunio e Tonini non al meglio della forma la Pallavolo San Giorgio scende in campo Erba-Chinosi, Gilioli-Arfini, Marinucci-Zoppi centrali e Galelli libero. Nel primo parziale la squadra ospite prende il break di vantaggio e lo conserva sino alla fine, stessa sorte nel secondo. Dal terzo coach Capra getta nella mischia Tonini come opposta per Chinosi e Guccione al posto di Marinucci: la Pallavolo San Giorgio innesta la sesta marcia, 4-14, riapre la gara. Molto combattuto il quarto nel quale la squadra di casa a metà parziale compie lo strappo decisive per prolungare l’incontro al tiebreak. Emozionante il set corto dove Perini e compagne si porta sul 12-14, il Davis 2c annulla due palle match poi alla terza Gilioli regala il successo alla Sangio.

Nel prossimo turno, sabato 11 febbraio, le gialloblù piacentine affronteranno in trasferta l’Inox Meccanica Rivalta sul Mincio, sconfitto nell’ultimo turno di campionato

Pallavolo San Giorgio-Volley Davis 2C 3-2

(18-25, 20-25, 25-11, 25-22, 16-14)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 18, Gilioli 14, Chinosi 4, Tonini 23, Guccione 3, Zoppi , Marinucci 5, Erba 1, Perini 1, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 41 Cai Volley Stadium Mirandola 34, Pall. San Giorgio 29, Arbor Interclays 25; Davis 2C 23, Giusto Spirito Rubiera 22, Rossetti Market Conad Alsenese, Galaxy Volley Inzani, Fos Wimore Cvr 19, Moma Anderlini Modena 16, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D – Il Volley SangioPode spaventa la capolista Team 03

Dopo due settimane di sosta è ritornato in campo il Volley SangioPode nel campionato regionale di serie D. La formazione di coach Danilo Dalmonte ha incrociato la strada della capolista Emmezeta Max Moto Team 03 di coach Pippo Amani, ex tecnico delle giovanili della Sangio, e Laura Tacchini, nelle ultime due stagioni libero della B2.

Nei primi due parziali Boaron e compagne spaventa le avversarie portandosi avanti per due a zero, primo ai vantaggio il successi sul filo di lana; punto dopo punto la squadra di casa riprende le redini del gioco e la SangioPode cala di rendimento, il Team 03 ne approfitta per portare l’incontro al quinto set. Il set corto è stato dominato dalla formazione Amani che conquista due punti mantiene il primato in classifica mentre il Volley SangioPode sale a quota 20 punti.