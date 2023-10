Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad fa il bis: 3-1 contro Mirandola

Debutto casalingo con il sorriso per la Rossetti Market Conad, che davanti al pubblico di Alseno regola 3-1 il Drago Volley Stadium Mirandola e dà continuità alla vittoria inaugurale in B2 femminile contro Soliera (2-3).

Per le ragazze di Federico Bonini e Paolo Bergamaschi, una prestazione convincente culminata con la meritata conquista del bottino pieno. Il tutto in una giornata che era iniziata con il ricevimento in sala consiliare ad Alseno.

La cronaca del match

Un’accelerata nel finale di primo set e un secondo parziale autoritario hanno lanciato Alseno verso il 2-0, poi Mirandola ha avuto il merito di saper stringere i denti e riaprire la contesa in un combattuto terzo set. A questo punto, però, Falotico e compagne hanno avuto la capacità di non farsi prendere da titubanze, ma viceversa nel quarto set sono salite in cattedra dominando la scena fino al 25-14 che ha chiuso i giochi.

Toffanin a guidare la seconda linea, Pieroni a orchestrare il gioco, mentre ai lati spiccano i 19 punti dell’opposta Bernabè (già 10 nel primo set) e i 13 di Falotico in banda, dove Marchesi ha sostituito Spagnuolo firmando anche il punto finale. Tanta solidità al centro con Frassi (12) e Scurzoni (14) tra attacco e muro, senza dimenticare il buon ingresso di Palazzina. Il tutto in una prova concreta di squadra con pochissimi errori.

Sabato alle 20,30 nuovo appuntamento casalingo per la Rossetti Market Conad (ora seconda con 5 punti insieme al Galaxy a -1 dal duo di testa San Giorgio-Cerea) contro le veronesi del Be One.

ROSSETTI MARKET CONAD-DRAGO MIRANDOLA 3-1

(25-20, 25-14, 21-25, 25-14)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 13, Frassi 12, Bernabè 19, Marchesi 5, Scurzoni 14, Pieroni 2, Toffanin (L), Palazzina 2. N.e.: Spagnuolo, Neri, Tartari, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bonini

DRAGO VOLLEY STADIUM MIRANDOLA: Natali 15, Cardinali 7, Bignardi Giu. 14, Furlan 3, Bedin 7, Orlandini 7, Bignardi Gio. (L), Bernardoni 8., Campagnoli. N.e.: Perani, Chelli, Cilia. All.: Marasca