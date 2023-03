Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vince il braccio di ferro contro l’Arbor Interclays (3-2)

nizia con una vittoria, la quarta del girone di ritorno in sei partite, il ciclo di ferro della Rossetti Market Conad nel campionato di serie B2 femminile, con la formazione piacentina a segno al tie break ad Alseno contro le reggiane dell’Arbor Interclays. Al cospetto della quarta forza del girone F, le gialloblù di Alseno hanno saputo spuntarla in un braccio di ferro estenuante e spettacolare, che si è sviluppato all’insegna dell’equilibrio, come confermano anche le statistiche simili.

Sotto 1-0, la squadra di Federico Bonini ha saputo reagire, spuntandola nel secondo e dominando il terzo parziale. Avanti 2-1, Alseno è stata in carreggiata fino a quota 18 nel quarto set per ambire al successo pieno, ma l’Arbor ha trovato l’accelerata decisiva per trascinare la contesa al tie break. Dopo una buona partenza, però, le ospiti hanno dovuto fare i conti con la veemente fiammata finale della Rossetti Market Conad, capace di ribaltare la situazione e chiudere 15-9.

Top scorer gialloblù, la schiacciatrice Serena Tosi, autrice di 20 punti e decisiva nel tie break, ben spalleggiata dalla centrale classe 2004 Martina Stellati, capace di mettere a terra 16 palloni. In doppia cifra anche l’altra banda Sofia Dall’Orso (13). Per l’Arbor (con la centrale Puglisi inizialmente in panchina, poi entrata e infine uscita per infortunio), 22 punti per Furegato.

ROSSETTI MARKET CONAD-ARBOR INTERCLAYS 3-2

(17-25, 25-22, 25-15, 21-25, 15-9)

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 7, Marchetti, Scalera 2, Stanev 8, Pieroni 1, Tosi 20, Gandolfi, Stellati 16, Chini 9, Dall’Orso 13. N.e.: Toffanin (L), Maruzzi. All.: Bonini

ARBOR INTERCLAYS: Salvaterra, Canossini, Saccani 15, Camurri 11, Sazzi 6, Puglisi 1, Maggiali 11, Furegato 22, Cattini 3. N.e.: Morselli, Domeniconi, Acquaroni. All.: Badodi

Classifica

Fumara MioVolley 57, Cai Stadium Mirandola 46, San Giorgio 42, Arbor Interclays 36, Volley Davis 2C 33, Galaxy Inzani 32, Rossetti Market Conad, Giusto Spirito Rubiera 30, Moma Anderlini Modena 26, Fos Wimore Cvr 25, Polriva 20, Calanca Persiceto 19, Inox Meccanica Rivalta 16, Vtb Aredici Bologna 8.