Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vuole tornare a correre: trasferta mantovana contro il Davis 2C

Uno scontro ad alta quota e anche un’occasione, seppur tosta, di riscatto. In B2 femminile (girone E), la Rossetti Market Conad prova a tornare subito alla vittoria affrontando la trasferta mantovana di Bigarello, dove domani (sabato) alle 20,30 sfiderà le padrone di casa del Davis 2C nella quinta giornata di ritorno.

Le gialloblù di Alseno hanno perso il primato dopo il 3-1 patito tra le mura amiche sabato scorso contro Cerea, seconda sconfitta interna del girone di ritorno; in classifica, ora Falotico e compagne sono seconde con 38 punti a braccetto con la Zerosystem, mentre in vetta c’è ora San Giorgio a quota 40. Dal canto loro, le mantovane sono quinte a quota 31 e proveranno ad accorciare il gap dalla zona play off (primi due posti). La Rossetti Market Conad, fin qui vittoriosa in due occasioni su due in trasferta dopo il giro di boa, non vuole però rallentare ulteriormente e promette battaglia.

“E’ una squadra di alta fascia forse quella che ci ha messo un po’ più tempo per stabilizzarsi, ma ora è solida. In regia c’è una palleggiatrice come Zacchè che spinge bene e usa il gioco veloce anche con palla staccata. Tra le attaccanti, la centrale ex Volta Mantovana Benetti è sicuramente un terminale solido ed efficace. Dovremo essere reattivi, pronti e organizzati nel muro-difesa; ci aspetta una partita impegnativa su un campo difficile. Puntiamo sulla reazione, sulla presa di coscienza e piena onsapevolezza dei nostri mezzi; servirà tornare ad aiutarsi in campo come abbiamo fatto durante la stagione”.

San Giorgio 40, Rossetti Market Conad, Zerosystem 38, Isuzu Cerea 35, Volley Davis 2C 31, Galaxy Collecchio 30, Be One 28, Tecnimetal Piadena 26, Hydroplants Soliera150 23, Moma Anderlini Modena 22, Drago Volley Stadium Mirandola 19, Top Volley Verona 17, Viadana Volley 9, SpakkaVolley Spacer 1.