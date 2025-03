Volley, Serie B2 – La VAP si prende anche il derby di ritorno: una vittoria che avvicina la salvezza

L’ultimo derby piacentino della stagione della Volley Academy Piacenza (VAP) è preda della Vivi Energia che incamera tre punti dopo altrettanti set ed una gara mai in discussione: la sfida del PalaRebecchi rimette la VAP sui binari giusti dopo lo stop interno incassato al cospetto del Brescia Volley ed offre ulteriore slancio per la corsa salvezza, mettendo la formazione di coach Delgado in una posizione ancora più tranquilla in classifica con 32 punti.

A commentare la gara è capitan Caterina Schillkowski, sette punti all’attivo ed una regia che si dimostra ispirata per tutta la lunghezza della gara. «Siamo riuscite a mantenere alta la concentrazione grazie alla costanza di allenamento durante la settimana – spiega la palleggiatrice – Inoltre ha fatto la differenza anche la voglia di portare a casa tre punti fondamentali per la salvezza».

DECALACQUE RIVER VOLLEY-VIVI ENERGIA VAP 0-3

(16-25; 18-25; 17-25)

DECALACQUE RIVER VOLLEY: Ragnoli 5, Caviati 1, Rocca 5, Antola, Chinosi 8, Padrini 4, Molinari 2, Soragna 5, Pisani (L). NE: Borri, Colombini, Gionelli, Rasparini (L). All. Vassallo-Carini

VIVI ENERGIA VAP: Schillkowski 7, Fenzio 12, Milani 5, Terrana 22, Carlà, Biasi 4, Russo 6, Bolzan (L). NE: Fiorentini, Mosetti, Paissan, Schena, Clini (L). All. Delgado-Cinelli