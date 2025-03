Orgoglio Fiorenzuola: sul campo del Progresso è 1-2 rossonero. Cammaroto: “Lottiamo fino all’ultima partita” – AUDIO

Il Fiorenzuola di Mister Cammaroto si trova letteralmente all’ultima spiaggia, e lo fa sul campo d’erba misto a sabbia dello Stadio Zucchini di Budrio contro il Progresso Calcio.

La cronaca

Con soli 16 punti, i rossoneri hanno ormai pochissime chance di salvezza, ma partono in modo deciso e con buona personalità, sfruttando l’energia di Carrozza sulla fascia destra nel 3-4-1-2 disegnato dall’allenatore ligure. La prima occasione del match è per il Fiorenzuola al 15′, con Russo che nello stretto riesce a trovare il pertugio per il sinistro che viene parato in due tempi da parte di Cheli.

Al 27′ Bran di testa su cross dalla destra di Carrozza scalda i guantoni di Cheli. I rossoneri si vedono prima annullare un goal per fuorigioco sul tap in vincente di Sementa sul tiro cross di Ceravolo, poi ancora Ceravolo viene deviato in extremis in corner al 31′.

Sugli sviluppi del corner, Boscolo Chio di sinistro trova l’angolino dal limite dell’area, consegnando il meritato vantaggio ai rossoneri. Il Fiorenzuola con una bella azione in velocità tra Sementa e Ceravolo trova il colpo di testa debole di Oboe, tra le braccia di Cheli centralmente al 39′.

Al 40′ si fa vedere per la prima volta il Progresso, con uno scambio sulla destra tra Finessi e Cavazza che vede il cross a mezz’altezza di quest’ultimo svirgolato da ottima posizione da parte di Bellisi.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi subito un brivido per il Fiorenzuola, che sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti a sfavore subisce il colpo di testa di Maltoni alto sopra la traversa. Il Progresso vede il classico regalo da parte del direttore di gara al 53′; Lomolino si aggancia con il diretto avversario fuori dall’area, atterrando dentro l’area ma senza velleità di rigore. Con una decisione cervellotica, il direttore di gara Virgili assegna il rigore tra le proteste rossonere, rigore che Ferrarese realizza spiazzando Ghisleri. 1-1.

I rossoneri reagiscono rabbiosamente, e sul cross dalla destra di Carrozza al 58′ Oboe colpisce di destro a botta sicura ma mette alto di poco sopra la traversa. Il Fiorenzuola torna davanti al 62′; Russo lavora un ottimo pallone sulla trequarti, servendo la corsa di Sementa sulla sinistra, con l’inserimento dell’esterno rossonero che arriva fino al capolinea. 1-2.

In un finale di sofferenza, il Progresso colleziona angoli a ripetizione, costruendo una occasione clamorosa al 91′ con Mascanzoni che dopo una serpentina in area apre troppo il destro.

Le parole di Cammaroto al termine del match

Progresso Calcio vs U.S. Fiorenzuola 1-2

Progresso: Cheli; Finessi; Cestaro; Cavazza (94′ Castagnini); Maltoni (54′ Mascanzoni); Bellisi; Corzani (59′ Pinelli); Mele; Matta; Ferrarese; Sansò. All. Marchini

U.S. Fiorenzuola: Ghisleri; Boscolo Chio; Ronchi; Oboe (94′ Niccolai); Ceravolo (83′ Piro); Carrozza (63′ Gavioli); Sementa; Postiglioni; Lomolino; Bran (80′ Peretti); Russo (74′ De Ponti). All. Cammaroto

Reti: 31′ Boscolo Chio (F); 54′ rig. Ferrarese (P); 62′ Sementa (F)