Volley, Serie B2 – Per la Nordmeccanica VAP sabato in trasferta a Collecchio: il Galaxy attende le verdiblù

Sabato lontano dal palazzetto di casa per la Nordmeccanica VAP che per la quarta giornata di campionato in Serie B2 (partita al via alle 18:30) è attesa dal Galaxy Collecchio.

La formazione under 18 della VAP nell’ultima tornata ha provato ad impensierire una lanciatissima Persicetana che, da neopromossa, si ritrova ora in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme a Soliera, Modena Volley e Polisportiva I Care. La sconfitta per 3-1 ha comunque lasciato intravedere alcuni segnali incoraggianti come il prorompente esordio della under 16 Hillary Uwadiae e la capacità di poter rientrare in partita: alla VAP serve lavorare quindi sulla continuità per iniziare a muovere la sua classifica.

Continuità di cui è alla ricerca anche il Galaxy Collecchio che nell’ultimo turno ha conquistato, superando Certosa per 3-0, la prima vittoria della stagione in una partita a senso unico. Coach Marsigli può contare su una squadra che sta mettendosi alle spalle alcuni problemi di infermeria e che nella passata stagione aveva già incrociato il proprio cammino in B2 con la VAP: due i tiebreak con la Academy che proprio a Collecchio aveva saputo conquistare due punti.

