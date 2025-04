Volley, Serie B2 – River Decalacque, la retrocessione è ufficiale! Brembo vince 3-1

Il River Decalacque torna dalla trasferta in terra bergamasca a bocca asciutta e con la certezza matematica della retrocessione nella categoria inferiore, anche se la fiammella della salvezza restava un’utopia (vittoria da 3 punti nelle ultime cinque gare per arrivare allo spareggio dei play-out). La partita ha avuto uno svolgimento per il River Decalacque con due fasi diametralmente opposte: i primi due set se è visto una squadra molle, arrendevole, senza nerbo; gli altri due parziali le piacentine mettono in difficoltà la capo-classifica, strappandogli un set, sfiorando il tie-break.

Brembo ha vinto meritatamente, ma il River deve recitare il mea culpa per i primi due set giocati senza grinta e la giusta intensità. Le statistiche certificano il River con una ricezione 39% positiva e 27% perfetta; a muro le trebbiensi ne mettono a segno 7 punti, mentre al servizio solo 3 ace per piacentine contro i 12 per le bergamasche. Sabato 12 aprile al Palarebecchi scende a farci visita il Collecchio.

BREMBO VOLLEY TEAM BG – RIVER DECALACQUE PC 3-1

(25-12 25-10 23-25 25-21)

BREMBO VOLLEY TEAM BG: Lavelli 5, Rossi 6, Villa (L2), Epis 9, Rota (L1), Kaspovic 1, Mozzi 3, Mapelli, Teli 14, Malvestiti, Ravasio 5, Botti 1, Dall’Ara 1, Dinoia 11, All. Sbano, Ass. All. Mariani;

RIVER DECALACQUE PC: Ragnoli 9, Gionelli 2, Caviati 1, Rocca 8, Antola 6, Chinosi 7, Padrini 1, Colombini, Molinari 6, Soragna 10, Pisani (L), All. Vassallo, Ass. All. Carini;