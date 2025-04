Volley, Serie B – Canottieri Ongina non si rialza: fa festa il Volley Veneto Benacus (3-0)

Non si ferma la striscia negativa della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la formazione piacentina allenata da Gabriele Bruni che ha incassato la quarta sconfitta consecutiva cedendo in tre set a Bardolino contro il Volley Veneto Benacus. Per i gialloneri piacentini, una prova in discesa di rendimento, con un estenuante braccio di ferro nel primo set (perso 31-29) prima di alzare progressivamente bandiera bianca, come dimostrano i due parziali successivi persi a 22 e a 15.

“E’ una sconfitta meritata – commenta coach Bruni – per la mancanza di lucidità nel proporre in campo le situazioni che avevamo concordato. Nel primo set, quando dovevamo spingere per staccarli e chiudere, siamo caduti nei soliti errori di lucidità. In più, la mancanza di leadership fa sì che ognuno sia portato a giocare in maniera istintiva. Successivamente, ci siamo spenti lentamente, quasi accettando questa situazione di non capacità a reagire neppure dal lato dell’orgoglio”.

In classifica, i piacentini sono sempre ottavi a quota 30 punti, insieme ad altre tre formazioni. Sabato la Canottieri Ongina torna a Monticelli dove alle 18 sfiderà l’altra formazione veronese, l’Arredopark Dual Caselle.

VOLLEY VENETO BENACUS-CANOTTIERI ONGINA 3-0

(31-29, 25-22, 25-15)

VOLLEY VENETO BENACUS: Cantagalli 13, De Agostini 4, Cuda 9, Polacco 22, Dell’Osso 6, Spagnuolo 2, Viola (L), Guardavascio 1, Dietre, Thei 1, Ravelli 4. N.e.: Antecini, Gatti (L). All.: Fin

CANOTTIERI ONGINA: Scaffidi 11, Pène 1, Ramberti, Chadtchyn 15, Chirila 4, Giacomini 10, Rosati (L), Bocu 4, Belfanti, Ruggeri 2, Aquino, Nasi. N.e.: Tagliaferri, De Biasi (L). All.: Bruni