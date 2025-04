Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad non si distrae contro la Cenerentola Bergamo (3-1)

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile non sbaglia l’appuntamento in chiave salvezza contro la Cenerentola Prefabbricati Moioli VB91, regolata 3-1 ad Alseno replicando il risultato dell’andata. Contro le promesse orobiche allenate da Matteo Prezioso, le gialloblù piacentine guidate da Paolo Bergamaschi hanno saputo offrire diverse versioni di se stesse, molte delle quali positive e funzionali alla conquista dei tre punti.

Malvicini e compagne hanno mostrato una buona autorità soprattutto nel primo e nel terzo parziale, mentre nel secondo parziale la Rossetti Market Conad ha trovato qualche difficoltà in attacco, sbattendo sei volte contro il muro di Bergamo. Importante anche il carattere messo in campo nel quarto parziale, quando le ospiti hanno tentato una pericolosa rimonta (dal 18-12 al 20-18), respinta però al mittente con un allungo finale (23-19), preludio al 25-21 che ha fatto esplodere i sorrisi locali. Importante anche aver contenuto gli errori (20 contro i 38 ospiti), fattore spesso importante quando si sfida una squadra giovane come quella affrontata ieri da Alseno.

In casa gialloblù, in doppia cifra la schiacciatrice Emma Mandò (14 punti con il 32% offensivo) e la centrale Elisa Frassi (13 punti, 69% in attacco). Palloni importanti messi a terra anche dall’opposta Alessia Masotti (9 punti) e tra gli ingressi positivi spicca quello della centrale Mari Konate, titolare nella seconda parte del match e autrice di 6 punti.

I punti che contano di più, però, sono quelli in classifica, con la Rossetti Market Conad che scavalca il New Volley Adda, quart’ultimo e fermo a 27 punti dopo il 3-1 subìto a Olginate, e aggancia a quota 29 il sest’ultimo posto in coabitazione con Gorgonzola, caduto in quattro set in casa contro la Promoball Sanitars.

Dopo la sosta pasquale legata alla Coppa Italia, Alseno ritornerà in campo sabato 26 aprile a domicilio del Brescia Volley, seconda forza del campionato.

ROSSETTI MARKET CONAD-PREFABBRICATI MOIOLI VB91 3-1

(25-17, 22-25, 25-21, 25-21)

ROSSETTI MARKET CONAD: Frassi 13, Masotti 9, Mandò 14, Ghibaudo 1, Malvicini 6, Arfini 7, Toffanin (L), Palazzina, Amatucci, Pioli 3, Konate 6, Gandolfi (L). N.e.: Giova, Bozzetti. All.: Bergamaschi

PREFABBRICATI MOIOLI VB91: Bortolani 5, Perico 15, Montanari 3, Santoro 7, Trevisan, Ribaldi 6, Marello (L), Casali 1, Bresciani 10, Crevenna 9, Iervolino 1, Spampatti (L). N.e.: Di Paolo, Bonfanti. All.: Prezioso