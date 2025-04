Lions Day, il 13 aprile in piazza Cavalli una giornata dedicata allo screening con esibizioni sportive

Lions Day, domenica 13 aprile in piazza Cavalli è in programma una giornata dedicata allo screening con esibizioni sportive. A presentare l’iniziativa sono intervenuti, accanto all’assessora Nicoletta Corvi, Maria Teresa Zambelli come referente dell’iniziativa, Donatella Bongiorni, presidente dei Lions Club Zona B, Marta Consonni in rappresentanza del Comitato Paralimpico provinciale, Roberto Antenucci per i Lions Club della provincia e Fabio Pilastro del Lions Club Piacenza “Il Farnese”.

Screening medici

Quando: domenica 13 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Dove: Piazza Cavalli

controllo glicemia, pressione arteriosa e saturazione ematica

Screening della vista

Quando: domenica 13 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Dove: Piazza Cavalli

controllo, postazione Audiometria, postazione Spirometria, e primo soccorso cardiorespiratorio (utilizzo defibrillatore)

Apertura ufficiale stand

Quando: domenica 13 aprile 2025, dalle ore 9 alle ore 18

Dove: Piazza Cavalli

Esposizioni Services Lions e Poster per la Pace.

Postazioni: Tema di Studio Nazionale – Intelligenza Artificiale – Disegno per Bambini

Postazione Service Autismo e inclusione, con esposizione opere di “Piacenza in Blu”

Durante tutta la giornata esibizione di Sport Paraolimpici: Hand Bike, Scherma ipovedenti e tanto altro

Postazione Panathlon International