Volley, Serie B2 – Seconda conferma per la Conad Alsenese: Mercedes Pieroni

Seconda conferma in casa Conad Alsenese in vista del prossimo campionato di B2 femminile. La società piacentina del presidente Stiliano Faroldi annuncia il prolungamento dell’accordo con la palleggiatrice Mercedes Pieroni, che si somma ad Allegra Toffanin nel nuovo mosaico gialloblù in costruzione.

Nata il 1 agosto 1994 a Quilmes (Argentina) da genitori argentini ma con bisnonni italiani, Mercedes è in Italia dall’età di 8 anni e nella scorsa stagione ha ricoperto i gradi di capitana della Rossetti Market Conad allenata da Federico Bonini.

Le parole della giocatrice

“La scelta di rimanere ad Alseno è dettata da un insieme di fattori dal mio punto di vista. Con la società mi sono trovata molto bene, instaurando anche un rapporto personale; inoltre, anche la zona mi è piaciuta e ho avuto modo di lavorare a scuola nei mesi scorsi. Dopo tantissimi anni in giro, mi piaceva il pensiero di avere un po’ di stabilità in un posto che dista solo un’ora e mezza da casa mia. Dal punto di vista pallavolistico, invece, nella scorsa estate sono stata chiamata per un obiettivo che non siamo poi riusciti a raggiungere e mi spiaceva lasciare le cose a metà. Credo nel progetto della società di puntare a una stagione di alto livello”.

Afferma il direttore sportivo Mariano Guarnieri

“Dopo un’annata altalenante dovuta principalmente a qualche problemino fisico e ad alcuni infortuni, Mercedes ha voglia di dimostrare che è forte e che non ha vinto due campionati di B2 da titolare per caso. Ha la fiducia delle compagne e dello staff, da lei ci aspettiamo una stagione “top” e che, con orgoglio e grinta, possa trascinare e guidare la squadra verso i successi che tutti auspichiamo. Sarà determinante riuscire ad averla da subito fisicamente pronta e l’estate le servirà per curare un problema al polso per presentarsi carica ai nastri di partenza della nuova stagione”.

