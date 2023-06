Volley, Serie B2 – Allegra Toffanin libero della Rossetti Market Conad

E’ il libero Allegra Toffanin il primo tassello del mosaico della nuova Rossetti Market Conad, formazione piacentina che parteciperà nuovamente al campionato di B2 femminile. Veneta classe 1997, è al suo terzo anno alla Pallavolo Alsenese, ritornando nel ruolo che aveva ricoperto due stagioni fa in B1 prima della parentesi da schiacciatrice nella scorsa annata sportiva.

“Dopo un anno dove si è adattata a dare una mano alla squadra come quarta banda, Allegra torna a fare ciò che predilige, ossia il libero. Forte delle sue precedenti esperienze anche in categoria superiore, siamo convinti possa essere un punto di riferimento per questa squadra mettendo a disposizione la sua grinta, la sua capacità di difendere e la sua personalità. Puntiamo tanto sulla sua voglia di rivalsa, dopo un anno in cui ha giocato poco, pur non facendo mai mancare il suo contributo”.