Volley, Serie D – Festa River dopo due ore e 30 minuti di battaglia: 3-2 sul campo di Parma

Brillante vittoria per il RIVER DECALACQUE che, dopo una lunga battaglia di circa 2 ore e trenta minuti, espugna il campo della COOP PARMA, finora capolista del campionato regionale di serie D a punteggio pieno. La partita è stata molto lunga e combattuta, non scevra di errori da ambo le parti, ma alla fine le ragazze del presidente Tiboni sono riuscite a piazzare l’attacco vincente che permette loro di portarsi a -1 dalle ducali nella classifica generale.
Una bella prestazione delle ragazze del RIVER opposte ad una formazione di assoluto valore (finora a punteggio pieno e con un solo set perso) che sarà sicura protagonista del campionato. Prossimo turno venerdì 28 novembre al Palarebecchi per il derby piacentino con la formazione del Podenzano.
POL. COOP PARMA 1964 PR – DECALACQUE RIVER PC 2-3
(20-25 25-14 23-25 25-20 13-15)
POL COOP PARMA 1964 PR: Ottaviani, Montacchini 29, Borrelli, Mozzani 2, Quintavalla (L), Djonson 15, Lodi, Enoh 11, Zammarchi 4, Cornacchione 3, Spaggiari 12, All. Gatti, Ass. All. Zurlini;
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 21, Viaroli (L1), Rocca 15, Manzari 1, Boiardi 1, Basile 4, Colombini, Cappellini 13, Euclidi, Molinaroli 11, Bersanetti (L2), Mozzi 2, Rolleri 3, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;