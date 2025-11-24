Tennistavolo – Cortemaggiore, fine settimana amaro: due sconfitte in B1 e B2

Un fine settimana amaro: arrivano due sconfitte diverse, che non permettono alla Teco di agganciarsi al treno dell’alta classifica. In entrambi i campionati l’obiettivo resta comunque quello del consolidamento della categoria.
SERIE B1 NAZIONALE
Aon Milano – Teco Cattina 5-2
Sconfitta difficile da interpretare: partenza da dimenticare per il Cortemaggiore, con Sazonov e Conciauro che cedono due punti pesanti, comunque alla loro portata. Il giovane Calarco non regge, poi arriva l’acuto di Sazonov che batte il forte nigeriano e n.1 Solamke. Conciauro supera Cicchitti, ma non basta.
Risultati degli incontri:
- Cicchitti – Sazonov 3-1 (11-9 / 11-9 / 11-5 / 11-5)
- Solamke – Calarco 3-0 (11-6 / 11-5 / 11-5)
- Deleraico – Conciauro 3-2 (3-11 / 7-11 / 11-6 / 11-9 / 11-7)
- Solamke – Sazonov 1-3 (10-12 / 11-9 / 10-12 / 10-12)
- Cicchitti – Conciauro 1-3 (12-10 / 5-11 / 4-11 / 8-11)
- Deleraico – Calarco 3-1 (6-11 / 11-6 / 12-10 / 11-7)
- Solamke – Conciauro 3-0 (11-9 / 11-3 / 11-0)
Classifica
- Verzuolo (CN) – 10 pt
- Aon Milano – 8
- O Met Vigevano – 8
- Cus Torino – 8
- Teco Cattina Cortemaggiore – 2
- Milm Mondovì (CN) – 2
- Enjoy Torino – 2
- Villa Romanò (CO) – 0
SERIE B2
Ripalta Cremasca – Teco Mete 5-4
Gira male: avanti 4-2, Dernini è costretto a uscire per infortunio e successivamente deve di fatto regalare un punto. Sul 4-4, il giovane Armani non riesce a piazzare la stoccata finale.
Risultati degli incontri:
- Raviolo – Dernini 2-3 (7-11 / 11-7 / 11-9 / 6-11 / 6-11)
- Manukyan – Armani 3-0 (11-5 / 11-7 / 11-2)
- Valcarenghi – Milza 0-3 (11-13 / 9-11 / 8-11)
- Manukyan – Dernini 3-2 (11-7 / 9-11 / 10-12 / 11-8 / 11-6)
- Raviolo – Milza 2-3 (11-5 / 11-6 / 8-11 / 5-11 / 0-11)
- Valcarenghi – Armani 2-3 (8-11 / 12-10 / 11-7 / 6-11 / 13-15)
- Galminati – Dernini 3-0 (11-0 / 11-0 / 11-0)
- Raviolo – Armani 3-1 (11-9 / 9-11 / 12-10 / 11-4)
Classifica
- A&G Marco Polo Brescia – 10 pt
- Numismatica Poviglio – 10
- Altavista Brescia – 8
- Open House Brescia – 6
- S. Michele Ripalta (CR) – 4
- Teco Mete Cortemaggiore – 4
- Cus Bergamo – 0
- Battistini Parma – 0
SERIE C1 NAZIONALE
Bagnolese – Teco Cattina 5-3
SERIE D1 REGIONALE
Vittorino da Feltre – Teco Costantini 4-3
SERIE D2 REGIONALE
ESI Piacenza – Teco Devoti 2-
SERIE D3 REGIONALE
ESI Piacenza – Teco 6-1