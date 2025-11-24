Tennistavolo – Cortemaggiore, fine settimana amaro: due sconfitte in B1 e B2

24 Novembre 2025 Redazione Notizie, Sport, Tennistavolo
tennistavolo cortemaggiore
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Un fine settimana amaro: arrivano due sconfitte diverse, che non permettono alla Teco di agganciarsi al treno dell’alta classifica. In entrambi i campionati l’obiettivo resta comunque quello del consolidamento della categoria.

SERIE B1 NAZIONALE

Aon Milano – Teco Cattina 5-2

Sconfitta difficile da interpretare: partenza da dimenticare per il Cortemaggiore, con Sazonov e Conciauro che cedono due punti pesanti, comunque alla loro portata. Il giovane Calarco non regge, poi arriva l’acuto di Sazonov che batte il forte nigeriano e n.1 Solamke. Conciauro supera Cicchitti, ma non basta.

Risultati degli incontri:

  • Cicchitti – Sazonov 3-1 (11-9 / 11-9 / 11-5 / 11-5)
  • Solamke – Calarco 3-0 (11-6 / 11-5 / 11-5)
  • Deleraico – Conciauro 3-2 (3-11 / 7-11 / 11-6 / 11-9 / 11-7)
  • Solamke – Sazonov 1-3 (10-12 / 11-9 / 10-12 / 10-12)
  • Cicchitti – Conciauro 1-3 (12-10 / 5-11 / 4-11 / 8-11)
  • Deleraico – Calarco 3-1 (6-11 / 11-6 / 12-10 / 11-7)
  • Solamke – Conciauro 3-0 (11-9 / 11-3 / 11-0)

Classifica

  1. Verzuolo (CN) – 10 pt
  2. Aon Milano – 8
  3. O Met Vigevano – 8
  4. Cus Torino – 8
  5. Teco Cattina Cortemaggiore – 2
  6. Milm Mondovì (CN) – 2
  7. Enjoy Torino – 2
  8. Villa Romanò (CO) – 0

SERIE B2

Ripalta Cremasca – Teco Mete 5-4

Gira male: avanti 4-2, Dernini è costretto a uscire per infortunio e successivamente deve di fatto regalare un punto. Sul 4-4, il giovane Armani non riesce a piazzare la stoccata finale.

Risultati degli incontri:

  • Raviolo – Dernini 2-3 (7-11 / 11-7 / 11-9 / 6-11 / 6-11)
  • Manukyan – Armani 3-0 (11-5 / 11-7 / 11-2)
  • Valcarenghi – Milza 0-3 (11-13 / 9-11 / 8-11)
  • Manukyan – Dernini 3-2 (11-7 / 9-11 / 10-12 / 11-8 / 11-6)
  • Raviolo – Milza 2-3 (11-5 / 11-6 / 8-11 / 5-11 / 0-11)
  • Valcarenghi – Armani 2-3 (8-11 / 12-10 / 11-7 / 6-11 / 13-15)
  • Galminati – Dernini 3-0 (11-0 / 11-0 / 11-0)
  • Raviolo – Armani 3-1 (11-9 / 9-11 / 12-10 / 11-4)

Classifica

  1. A&G Marco Polo Brescia – 10 pt
  2. Numismatica Poviglio – 10
  3. Altavista Brescia – 8
  4. Open House Brescia – 6
  5. S. Michele Ripalta (CR) – 4
  6. Teco Mete Cortemaggiore – 4
  7. Cus Bergamo – 0
  8. Battistini Parma – 0

SERIE C1 NAZIONALE

Bagnolese – Teco Cattina 5-3

SERIE D1 REGIONALE

Vittorino da Feltre – Teco Costantini 4-3

SERIE D2 REGIONALE

ESI Piacenza – Teco Devoti 2-

SERIE D3 REGIONALE

ESI Piacenza – Teco 6-1

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank