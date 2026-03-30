Volley, Serie D – Il derby va al River: 3-1 in trasferta al San Rocco

Il RIVER DECALACQUE espugna il Palagambardella aggiudicandosi il derby piacentino con la formazione del TEAM 03, “vendicando” la sconfitta subita all’andata. La formazione cittadina ha fatto suo il primo set, per poi subire il ritorno delle trebbiensi nei restanti parziali. Mister Carbonetti ha fatto ruotare tutta la rosa a sua disposizione ricevendo riscontri positivi dalle cosiddette “seconde linee”.
Partita combattuta ed equilibrata risolta a favore del RIVER grazie alla panchina lunga della quale mister Carbonetti ne ha usufruito. Sugli scudi la sedicenne Euclidi, autrice di 20 punti (13 attacchi, 4 ace e 3 muri). Ora il campionato si ferma per le festività pasquali, si riprende il 10 aprile, quando al Palarebecchi scenderanno le fidentine del BORGOVOLLEY
SAN ROCCO TRASPORTI TEAM – DECALACQUE RIVER PC 1-3
(25-21 19-25 17-25 22-25)
SAN ROCCO TRASPORTI TEAM 03: Pommella S. 11, Bergamaschi (L), Seist 12, De Luca 3, Ferrarini 7, Marchini 3, Lavezzi 13, Drazetic, Pommella G. 2, Androni, Puddu 4, Boselli, All. Falcione;
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 1, Viaroli (L1), Abbate, Rocca 4, Manzari 3, Boiardi 9, Basile 10, Colombini, Cappellini 2, Euclidi 20, Molinaroli 11, Mozzi 3, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;