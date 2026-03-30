Judo – Piacenza brilla al Trofeo in Compagnia Città di Trento: 6 medaglie

30 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport
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Il Judo Shiai Piacenza ottiene un’importante conferma al 29° Trofeo Judo in Compagnia – Città di Trento, conquistando un ottimo bottino di 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo.

Gli atleti piacentini che hanno partecipato alla competizione, rappresentando con determinazione la società, sono stati: Ivana Juric, Lara Georgiev, Katia Orsini, Adam Driza, Nicolas Capelli ed Emma Tromby.

Tutti sono stati seguiti e supportati dai tecnici Fulvio Sassi e Fabiana Draghi, che hanno contribuito al raggiungimento di questi eccellenti risultati.

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