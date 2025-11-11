Volley, Serie D – Il River cade in maniera inopinata dopo oltre 2 ore e 30 minuti di battaglia

Inopinata sconfitta per la formazione rivergarese che cade, dopo una lunga battaglia durata oltre due ore e trenta minuti, sul campo parmense nell’incontro che la vedeva opposta alla formazione dell’INZANI VOLLEY. L’approccio alla gara delle ragazze del presidente Tiboni non è stato dei migliori e, infatti, le padrone di casa si sono aggiudicate i primi due parziali; il RIVER DEACALCQUE ha avuto la forza per riportare i giochi in parità, tuttavia si è dovuto arrendere nel set breve, dopo aver sprecato quattro match-point.

Una prestazione altalenante delle ragazze del presidente Tiboni che, dopo un avvio difficile erano riuscite a rimettere in parità l’incontro, per poi cedere al tie-break. Sugli scudi ancora Gionelli, autrice di ben 32 punti; da segnalare pure la prestazione di Molinaroli, autrice di ben 6 muri. Prossimo turno venerdì 14 novembre al Palarebecchi per derby piacentino con la formazione dell’Ardavolley.

ISOMEC GREEN INZANI PR – DECALACQUE RIVER PC 3-2

(25-21 25-21 11-25 33-35 19-17)

ISOMEC GREEN INZANI PR: Manghi 1, Maniscalco, Tsida Dessi, Ghirardi 2, Croce 20, Zinelli 15, Mora, Fornari 11, Abelli (L1), Giordani (L2), Piazzi, Cordioli 8, Franchini 12, Troisi 11, All. Pessina, Ass. All. Canistro;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 32, Viaroli (L1), Rocca 18, Manzari 1, Boiardi 1, Basile 1, Colombini 1, Cappellini 15, Euclidi 5, Molinaroli 12, Bersanetti (L2), Mozzi 3, Rolleri 5, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

