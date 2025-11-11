Atletica – Premiazione Regionale FIDAL Emilia-Romagna 2025: Castenaso celebra i protagonisti dell’Atletica Piacenza 

Si è svolta nella cornice di Castenaso la tradizionale Premiazione Regionale FIDAL Emilia-Romagna, evento che ogni anno celebra atleti, tecnici e società protagonisti della stagione agonistica. Alla presenza del presidente del comitato regionale FIDAL, Alberto Morini, la cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento per l’impegno, la passione e i risultati raggiunti dall’atletica emiliano-romagnola nel corso del 2025.

Tra i premiati, grande applauso per Andrea Dallavalle, argento olimpico a Tokyo e orgoglio dell’atletica italiana, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per i risultati di livello internazionale e per il suo ruolo di esempio per le nuove generazioni. Com’è noto, Andrea rappresenta il più bel frutto del vivaio biancorosso dell’Atletica Piacenza.

A distinguersi nella categoria Cadetti sono stati i poetacolori biancorossi Nicolò Losie Valentino Palpi, entrambi protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni e di prestazioni di spessore, che hanno attirato l’attenzione del movimento regionale.

Riconoscimenti anche per le società che si sono messe in luce durante l’anno, tra cui la ASD Atletica Piacenza, premiata per i risultati complessivi ottenuti nelle varie

categorie e per il continuo lavoro di crescita del settore giovanile, punto di forza della società biancorossa.

La cerimonia si è conclusa in un clima di entusiasmo e orgoglio, con le parole del presidente dell’Atletica Piacenza, Fabrizio Dallavalle, che ha sottolineato come “i successi dei nostri atleti e delle nostre società siano il frutto di passione, competenza e spirito di squadra, valori che rendono l’atletica un patrimonio prezioso per tutta la regione.”

L’appuntamento ha così confermato il ruolo centrale dell’Emilia-Romagna come una delle regioni più vivaci e competitive del panorama atletico nazionale.

