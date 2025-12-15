Volley, Serie D – San Rocco vince il derby con River al tie-break

Il TEAM 03 si aggiudica il derby contro il RIVER DECALACQUE, espugnando il PalaRebecchi dopo circa due ore e mezza di gioco. Le padrone di casa si sono espresse a corrente alternata e non sono riuscite a contenere la giovanile esuberanza della formazione cittadina.

Complimenti al TEAM 03 per la gagliarda prova messa in campo; sul fronte RIVER sarà invece necessario trovare maggiore continuità di gioco e limitare gli errori gratuiti. L’occasione per il riscatto si presenterà venerdì 19 dicembre a Fidenza, contro la BORGOVOLLEY, nell’ultima gara del 2025 prima della sosta natalizia.

DECALACQUE RIVER PC – SAN ROCCO TRASPORTI TEAM 2-3

(25-20 22-25 20-25 25-14 13-15)

DECALACQUE RIVER PC: Viaroli (L1), Rocca 20, Manzari 2, Boiardi 6, Basile 2, Colombini, Cappellini 18, Euclidi 11, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi 2, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

SAN ROCCO TRASPORTI TEAM 03: Pommella S. 9, Bergamaschi (L), Seist 22, De Luca, Ferrarini 14, Marchini, Lavezzi 9, Drazetic 1, Pommella G. 11, Androni, Puddu 1, Boselli, All. Falcione;

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy