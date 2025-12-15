Volley, Serie D – San Rocco vince il derby con River al tie-break

15 Dicembre 2025 Redazione Notizie, Sport, Volley
river volley
Il TEAM 03 si aggiudica il derby contro il RIVER DECALACQUE, espugnando il PalaRebecchi dopo circa due ore e mezza di gioco. Le padrone di casa si sono espresse a corrente alternata e non sono riuscite a contenere la giovanile esuberanza della formazione cittadina.

Complimenti al TEAM 03 per la gagliarda prova messa in campo; sul fronte RIVER sarà invece necessario trovare maggiore continuità di gioco e limitare gli errori gratuiti. L’occasione per il riscatto si presenterà venerdì 19 dicembre a Fidenza, contro la BORGOVOLLEY, nell’ultima gara del 2025 prima della sosta natalizia.

DECALACQUE RIVER PC – SAN ROCCO TRASPORTI TEAM 2-3

(25-20 22-25 20-25 25-14 13-15)

DECALACQUE RIVER PC: Viaroli (L1), Rocca 20, Manzari 2, Boiardi 6, Basile 2, Colombini, Cappellini 18, Euclidi 11, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi 2, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

SAN ROCCO TRASPORTI TEAM 03: Pommella S. 9, Bergamaschi (L), Seist 22, De Luca, Ferrarini 14, Marchini, Lavezzi 9, Drazetic 1, Pommella G. 11, Androni, Puddu 1, Boselli, All. Falcione;

