Emozioni al concerto di Santa Lucia organizzato dal Moto Club della Polizia di Stato

Ormai attesa tradizione la presenza del Coro The Bells a San Bonico nel periodo natalizio con canti gospel che hanno reso la sera di Santa Lucia particolarmente emozionante e, a tratti, commovente.

La chiesa del piccolo quartiere gremita, i posti a sedere esauriti e tanta gente in piedi ad ascoltare in silenzio le loro voci, rapiti ed avvolti da una sensazione di calore e gioia, una sorta di percezione magica.

Quindi grazie di cuore alle The Bells guidate da Sara Stoppelli, perché nonostante i numerosi eventi a cui sono chiamate a partecipare riescono ad essere sempre presenti, ad arricchirci e a lasciare qualcosa di profondo oltre la meravigliosa scaletta musicale.

Un doveroso ringraziamento alla Banca di Piacenza che da sempre sostiene il Moto Club della Polizia di Stato – Delegazione di Piacenza e grazie al nostro parroco, Don Gino, che apre le porte della nostra chiesa, meravigliosa cornice del concerto.

Grazie all’ impegno a scopo totalmente benefico, il Moto Club della Polizia di Stato – Delegazione di Piacenza, riesce ogni anno a raccogliere fondi per aiutare associazioni o intervenire in situazioni di particolare fragilità.

I fondi raccolti durante la serata grazie alla generosità dei presenti quest’anno saranno devoluti in parte al fondo assistenza Polizia di Stato piano “Marco Valerio” e in parte all’Unione Ciechi e Ipovedenti di Piacenza.

