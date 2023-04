Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza miracolosa! Stende Modena in Gara 5 e vola in semifinale

Gas Sales Piacenza espugna per la seconda volta consecutiva il PalaPanini e stacca il pass per le Semifinali Scudetto. Giovedì Gara 1 a Trento. Con Modena arriva una vittoria al tie break dopo oltre due ore di gara e dopo che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è trovata sotto di due set a zero. Due parziali di fatto non giocati da Piacenza poi il cambio di passo e per Modena tutto è diventato più difficile: pareggiati i conti in fatto di set i biancorossi sono partiti alla grande nel tie break (1-5), hanno retto alla rimonta di Modena (8-9) per poi mettere a segno l’allungo decisivo. Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti dove oltre 400 tifosi biancorossi hanno sostenuto la squadra dal primo all’ultimo scambio. Sette muri per Simon, quattro per Caneschi.

È Semifinale Scudetto, la prima della storia della Società che di fatto il prossimo anno è già certa di giocare in Europa: Champions League o Cev Volleyball Cup, si vedrà.

Massimo Botti, coach dei biancorossi

“Sono orgoglioso di questo gruppo, di questi ragazzi, non era facile vincere tre partite consecutive con Modena, abbiamo fatto una grande cosa. Nei primi due set abbiamo giocato tesi e siamo stati troppo fallosi poi ci siamo sciolti e abbiamo giocato come si deve giocare, abbiamo giocato a pallavolo. È stata una partita strana, finita ancora al tie break ma questa volta una squadra vinceva due set a zero, la personalità di questa squadra è stata determinante per vincere questa partita”.

VALSA GROUP MODENA – GAS SALES PIACENZA 2-3

(25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15)

VALSA GROUP MODENA: Rinaldi 15, Stankovic 6, Mossa De Rezende Bruno 1, Ngapeth 18, Sanguinetti 8, Lagumdzija 19, Rossini (L), Gollini (L), Marechal, Rousseaux, Sala 1. Ne: Bossi, Krick, Salsi. All. Giani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 2, Lucarelli 19, Simon 13, Romanò 12, Leal 11, Caneschi 8, Scanferla (L), Basic, Hoffer (L), Gironi 1, Recine. Ne: Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.